De Giorgi: « Non prendiamo Italia-Belgio come una rivincita »

Le parole del Commissario tecnico Ferdinando De Giorgi

« L’approccio giusto sarà pensare a questa partita non come a una rivincita, sarà importante avere questo tipo di mentalità; quando si arriva a un quarto di finale non conta tanto se con quella squadra hai già perso o vinto nel girone, è una gara da dentro o fuori e ciò che hai fatto prima non cambia la natura della sfida. Vale per tutte le partite di questo livello. Abbiamo già affrontato il Belgio e quella partita ci ha sicuramente lasciato degli spunti, sia tecnici sia di atteggiamento e questi ci sono stati utili anche nelle gare successive. Ora però si riparte da zero, dobbiamo concentrarci su noi stessi, su quello che vogliamo fare in campo e su come attivare al meglio il nostro gioco, come abbiamo fatto finora ».

Il commissario tecnico poi prosegue

« Per andare avanti in una manifestazione così, bisogna crescere, farlo nella continuità, nell’approccio, nella qualità tecnica. L’obiettivo resta migliorare, non solo rispetto alla gara con il Belgio, ma in generale. Loro sono una squadra forte, stanno disputando un ottimo mondiale e non hanno ancora perso. Contro di noi hanno giocato molto bene, quindi sappiamo che per batterli dovremo alzare il nostro livello. Serve umiltà, perché ogni partita va riconquistata da capo, ma anche serenità, perché stiamo facendo il nostro percorso ».

De Giorgi continua nella sua ampia analisi:

« Durante una partita è normale trovarsi in difficoltà ma la squadra ha mostrato la capacità di reagire e trovare continuità. Questo sarà fondamentale anche domani. Per quanto riguarda i singoli, loro hanno grandi interpreti, come Reggers, che sta facendo un torneo di altissimo livello. Non è un giocatore che puoi limitare con una sola cosa, serve il muro, la difesa, un approccio collettivo; ma attenzione, il Belgio non è solo lui; hanno centrali molto bravi, un palleggiatore di qualità e un gioco complessivamente efficace ».

In chiusura

« Tatticamente, ci sono degli aspetti su cui lavoriamo, ma alla fine tutto passa attraverso la tecnica: puoi avere la strategia giusta, ma se non la esegui tecnicamente bene, non funziona. Quindi l’attenzione è soprattutto su come facciamo le cose. Perché anche le situazioni che conosci bene, se non le esegui con precisione, non ti portano vantaggio. L’obiettivo è chiaro: migliorare rispetto alla gara precedente, essere più continui, più efficaci e più lucidi nei momenti chiave ».

Ottavi di finale 20-23 settembre SM Mall of Asia Arena

20 settembre

Match #54 Turchia (G1) vs Olanda (B2) 3-1 (27-29, 25-23, 25-16, 25-19)

Match #53 Polonia (B1) vs Canada (G2) 3-1 (25-18, 23-25, 25-20, 25-14).



21 settembre

Match #55 Argentina (C1) vs Italia (F2) 0-3 (23-25, 20-25, 22-25)

Match #56 Belgio (F1) vs Finlandia (C2) 3-0 (25-21, 25-17, 25-21)

22 settembre

Match #52 Bulgaria (E1) vs Portogallo (D2) 3-0 (25-19, 25-23, 25-13)

Match #51 Stati Uniti (D1) vs Slovenia (E2) 3-1 (19-25, 25-22, 25-17, 25-20)

23 settembre

Match #49 Tunisia (A1) vs Repubblica Ceca (H2) 0-3 (19-25, 18-25, 23-25)

Match #50 Serbia (H1) vs Iran (A2) 2-3 (25-23, 19-25, 26-24, 22-25, 9-15

Quarti di finale 24-25 settembre SM Mall of Asia Arena

24 settembre

QF3 Match #60 Italia – Belgio ore 9.30

QF2 Match #59 Polonia – Turchia ore 14



25 settembre

QF1 Match #57 Repubblica Ceca- Iran

QF4 Match #58 Stati Uniti - Bulgaria