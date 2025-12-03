Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 3 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Simone Giannelli sarà tedoforo per Milano/Cortina

La fiaccola il 9 dicembre farà tappa a Perugia. Il capitano della Nazionale azzurra Campione del Mondo, rappresenterà il Paese in un’esperienza che susciterà con ogni probabilità una grandissima emozione
1 min
PERUGIA-Simone Giannelli sarà tedoforo nella staffetta della Torcia Olimpica per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, che il 9 dicembre farà tappa a Perugia. Proprio nel capoluogo di regione umbro il capitano della Nazionale azzurra Campione del Mondo, rappresenterà il Paese in un’esperienza che susciterà con ogni probabilità una grandissima emozione. 

Le parole di Simone Giannelli

« Sicuramente è un’emozione incredibile fare il tedoforo per Milano-Cortina perché capita poche volte di poter organizzare un’Olimpiade in Italia, quindi è un’emozione unica, una cosa che succede poche volte nella vita, quindi sono grato per l’opportunità che mi è stata data, sono contento di farlo ovviamente nel contesto perugino, che ormai per me è casa, sono contento di poter sfilare per le vie di Perugia e farlo con la torcia olimpica che è un qualcosa di bellissimo! Lo spirito olimpico per noi sportivi è il massimo di quello a cui possiamo ambire, quindi sono contento di fare questa cosa, non l’ho mai fatta e senza dubbio sarà emozionante ».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

