A Ferdinando De Giorgi il Premio Asi Sport& Cultura

ROMA -Al Salone d’onore del Coni di Roma ha avuto luogo questa mattina la 20ª edizione del Premio ASI Sport & Cultura, tradizionale cerimonia che ogni anno consegna prestigiosi riconoscimenti a personaggi dello sport e della cultura, fra i quali, in questa edizione, il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò, Claudio Ranieri, Jury Chechi, Vincenzo Alberto Annese, Sport&Salute rappresentata dallì’AD Diego Nepi.. Il premio “Atleta dell’Anno”, intitolato alla memoria di Carlo Pedersoli (Bud Spencer) è stato assegnato alle due Nazionali di pallavolo maschile e femminile campioni del mondo, e a rappresentarle c’era il DT della maschile Ferdinando De Giorgi. De Giorgi:

Le parole di Ferdinando De Giorgi

« Quando avevo 35 anni mi hanno dato il premio alla carriera, ma io giocavo ancora e non ci sono rimasto bene. Stavolta invece che faccio il direttore tecnico, mi viene dato il premio come atleta dell’anno e questo compensa l’altro premio. Sono felice di aver incontrato nuovamente Ranieri, un maestro che ispira tutti quelli che fanno il nostro lavoro. Quando sento le persone, anche vicine, che mi dicono ‘ma chi te lo fa fare’, per me diventa uno stimolo importante che mi sprona a migliorare. Nel 1998 ho vinto il terzo mondiale da giocatore, avevo 38 anni, ed ero andato in vacanza quando mancava un mese all’inizio dei Mondiali. Ero in spiaggia e mi arrivò una telefonata dal general manager della Nazionale, dicendomi se volevo entrare nel roster azzurro come riserva di Meoni. Poi lui si fece male dopo cinque partite ed è arrivato il mio momento. Fortunatamente è andata bena anche quella volta ».