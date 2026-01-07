Wevza: Italia a punteggio pieno, battuta la Francia

Grande cornice di pubblico anche questa sera al Pala Preziuso, che non ha mai smesso di crederci anche dopo il primo set vinto dalle transalpine. Monari e compagne, in questa sfida, sono state molto brave a reagire alla situazione di svantaggio rimanendo sempre concentrate e focalizzate sull’obbiettivo.

L’Italia tornerà in campo domani, giovedì 8 gennaio, alle ore 20 per l’ultima delicata e decisiva sfida del girone contro la Germania, che quest’oggi ha sconfitto il Portogallo con il punteggio di 3-0 (25-15, 25-18, 25-23).

Nel primo set la parola d’ordine è equilibrio. Dal 3-3 iniziale, l’Italia prova a mettere la testa avanti trovando il +3; prima sul 6-3, venendo però raggiunta sul 7-7 e successivamente sul 11-8 e 13-10. Le transalpine rimangono però attaccate al match e ristabiliscono l’ordine sul 13-13. Si prosegue con botta e risposta da una parte e dall’altra (15-15, 18-18, 20-20), fino a quando la Francia non trova il +2 decisivo sul 21-23. Stefano Gregoris prova a spezzare il ritmo delle bleus richiamando le sue in panchina, ma il gap non viene ridotto e si chiude sul 23-25.

Anche il secondo parziale, nella sua prima metà, è molto equilibrato (3-3, 10-10, 14-14). A rompere gli schemi è un muro di Zoe Airhienbuwa, che porta l’Italia a +3 sul 17-14. Monari e compagne riescono poi a mantenere il vantaggio fino alla chiusura del set. Ancora Airhienbuwa, con un doppio ace, e un diagonale out della Francia sanciscono il 25-17 finale.

Nella terza frazione le azzurrine premono subito sull’acceleratore (4-1, 8-4, 12-7). Le ragazze di coach Bideaud non riescono ad invertire il trend e subiscono ancora l’aggressività dell’Italia (17-12, 20-13, 22-15). Sul finale un muro di Ginevra Gibelli regala il primo set point sul 24-20 che Laila Cantoni, appena entrata al servizio, trasforma in quello decisivo grazie ad un ace (25-20).

Nel quarto set l’Italia vola sulle ali dell’entusiasmo e mette in seria difficoltà le avversarie. Le ragazze di Stefano Gregoris riescono a mantenere il vantaggio dall’inizio alla fine del parziale: 4-3, 8-4, 13-9 prima e 16-9, 17-12, 21-18 dopo. Al secondo match point utile Monari e compagne chiudono i conti grazie ad un fallo al servizio delle francesi (25-21).

Le parole di Alessia Manda

« Sono delle sensazioni bellissime, soprattutto da provare in questo palazzetto. Abbiamo giocato unite e di squadra in una partita molto più complicata di quella di ieri. Spero di ripetere la mia prestazione personale anche nella sfida decisiva di domani contro la Germania ».

Il tabellino -

ITALIA – FRANCIA 3-1 (23-25, 25-17, 25-20, 25-21)

ITALIA: Gordon 11, Gibelli 6, Manda 10, Monari Gamba 11, Airhienbuwa 6, Tessariol 15, Grossi (L). Cantoni 1, Faleschini. N.e.: Boufandar, La Tella, Stella Chiara, Pettiti, Cervi. All. Gregoris.

FRANCIA: Havas 5, Cohen 7, Sadlocha 5, Sanchez 9, Delporte 11, Zokou 5, Rouquette (L). Dantin 5, Schneider 1, Paindavoine 1, Converty 1, Missoffe 4. N.e. : Pety Christory, Viari. All. Bideaud.

Durata set: 27’, 24’, 25’, 25’ Tot: 101'

Italia: a 11, bs 8, mv 12, et 29

Francia: a 8, bs 11, mv 4, et 38

I RISULTATI DI GIORNATA- 07/01

Ore 15: Germania-Portogallo (Pool B): 3-0 (25-15, 25-18, 25-23)

Ore 17.30: Spagna-Olanda (Pool A): 2-3 (25-20, 19-25, 25-17, 18-25, 12-15)

Ore 20: Italia-Francia (Pool B): 3-1 (23-25, 25-17, 25-20, 25-21)

IL CALENDARIO DELLE AZZURRINE:

Italia-Portogallo: 3-0 (25-9, 25-16, 25-19)

Italia-Francia: 3-1 (23-25, 25-17, 25-20, 25-21)

08/01, ore 20.00: Italia-Germania

LE CLASSIFICHE-

POOL A

Belgio 1V 0S (3pt), Olanda 1V 1S (2pt), Spagna 0V 1S (1pt)

POOL B

Italia 2V 0S (6pt), Francia 1V 1S (3pt), Germania 1V 1S (3pt), Portogallo 0V 2S (0pt)