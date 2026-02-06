La FIVB ha reso noto il calendario della prossima VNL

ROMA -Resi noti dalla FIVB i calendari delle partite della prossima Volleyball Nations League femminile e maschile 2026 . La prima settimana di gare del torneo femminile, come noto, si giocherà dal 3 al 8 giugno a Quebec City (Canada), Brasilia (Brasile) e Nanchino (Cina). La prima settimana di gioco del torneo maschile, invece, si svolgerà dal 10 al 15 giugno a Ottawa (Canada), Brasilia (Brasile) e Linyi (Cina).

L’Italia femminile Campione del Mondo in carica e detentrice del trofeo giocherà la week 1 a Brasilia (Brasile) e farà il proprio esordio il 3 giugno ore 21.30 italiane contro la Bulgaria. Nella week 2, invece, volerà nelle Filippine con le gare schedulate dal 17 al 23 giugno, per poi chiudere la fase preliminare a Honk Kong (Cina) dal 8 al 12 luglio.

I campioni del Mondo in carica e medaglia d’argento nell’ultima edizione della VNL (la prima in assoluto nel settore maschile) inizieranno il proprio percorso dal 10 al 14 giugno ad Ottawa (Canada) dove affronteranno nell’ordine Francia, Germania, Turchia e Stati Uniti. Nella week 2 il gruppo azzurro partirà alla volta di Lubiana, Slovenia (24-28 giugno) per poi chiudere la fase intercontinentale a Kansai (Giappone) dal 15 al 20 luglio.



Alla Volleyball Nations League 2026 prenderanno parte diciotto nazionali, sia per il torneo femminile, sia per il torneo maschile. Le fasi finali si svolgeranno dal 22 al 26 luglio a Macao (Cina) per il torneo femminile e dal 29 luglio al 2 agosto a Ningbo (Cina) per quello maschile.

Volleyball Nations league

IL CALENDARIO DELLE AZZURRE (orari di gioco italiani)

Week 1 (3-8 giugno) Brasilia, Brasile

3 giugno, ore 21.30: Italia-Bulgaria

6 giugno, ore 01.00: Italia-Olanda

6 giugno, ore 20.30: Italia-Turchia

7 giugno, ore 19.30: Italia-Brasile

Week 2 (17-23 giugno) Filippine

17 giugno, ore 10: Italia-Repubblica Ceca

18 giugno, ore 14: Italia-Serbia

20 giugno, ore 10: Italia-Stati Uniti

21 giugno, ore 14: Italia-Giappone

Week 3 (8-12 luglio) Honk Kong, Cina

8 luglio, ore 11: Italia-Ucraina

10 luglio, ore 14.30: Italia-Belgio

11 luglio, ore 10.30: Italia-Canada

12 luglio, ore 14: Italia-Cina

Finali (22-26 luglio) Macao, Cina

IL CALENDARIO DEGLI AZZURRI (orari di gioco italiani)

Week 1 (10-15 giugno) Ottawa, Canada

10 giugno, ore 22: Italia-Francia

11 giugno, ore 22: Italia-Germania

14 giugno, ore 01.30: Italia-Turchia

15 giugno, ore 00.00: Italia-Stati Uniti

Week 2 (24–28 giugno) Lubiana, Slovenia

24 giugno, ore 13.00: Italia–Bulgaria

25 giugno, ore 16.30: Italia–Ucraina

26 giugno, ore 20.00: Italia–Brasile

28 giugno, ore 20.30: Italia–Slovenia

Week 3 (15-20 luglio) Kansai, Giappone

15 luglio, ore 12.20: Italia-Giappone

16 luglio, ore 08.30: Italia-Belgio

18 luglio, ore 12.20: Italia-Argentina

19 luglio, ore 08.30: Italia-Cuba

Finali (29-31 luglio) Ningbo, Cina