Ferdinando De Giorgi ospite del Festival di Sanremo

SANREMO (IMPERIA)-Il CT della nazionale maschile Campione del Mondo Ferdinando De Giorgi è stato ospite della terza serata del festival di Sanremo. Seduto nelle prime file il popolare Fefè è stato chiamato sul palco da Carlo Conti. Il conduttore del Festival ha ricordato i cinque mondiali vinti (tre da giocatore due da Commissario tecnico) dell’allenatore pugliese che ha invitato il pubblico di Rai 1 a stare vicino alla nazionale e di seguire i prossimi Europei in programma in Italia la prossima estate.