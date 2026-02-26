Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 27 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Ferdinando De Giorgi ospite del Festival di Sanremo

Ferdinando De Giorgi ospite del Festival di Sanremo

Il CT della nazionale, cinque volte campione del mondo tre da giocatore e due da tecnico, chiamato sul palco da Carlo Conti
1 min
TagsDe GiorgiCarlo ContiSanremo 2026

SANREMO (IMPERIA)-Il CT della nazionale maschile Campione del Mondo Ferdinando De Giorgi è stato ospite della terza serata del festival di Sanremo. Seduto nelle prime file il popolare Fefè è stato chiamato sul palco da Carlo Conti. Il conduttore del Festival ha ricordato i cinque mondiali vinti (tre da giocatore due da Commissario tecnico) dell’allenatore pugliese che ha invitato il pubblico di Rai 1 a stare vicino alla nazionale e di seguire i prossimi Europei in programma in Italia la prossima estate.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Nazionali volley

Da non perdere

De Giorgi al veleno per la telecronaca Rai: "Per i pallavolisti era un orgoglio, neanche ci hanno riconosciuti..."De Giorgi: "Da Napoli fino alle Olimpiadi"

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS