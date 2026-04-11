Velasco ha convocato 14 giocatrici al Centro Pavesi
MILANO-Primo collegiale dell’anno per le azzurre del CT Julio Velasco che lavoreranno al Centro Pavesi di Milano da lunedì 13 a venerdì 17 aprile. Prenderà quindi ufficialmente il via la stagione 2026 delle azzurre, campionesse mondiali e olimpiche, impegnate in estate nella Volleyball Nations League e successivamente nel Campionato Europeo.
Le 14 atlete convocate
Giorgia Frosini, Islam Gannar, Francesca Scola (Volley Talmassons); Dalila Marchesini (ASD Altino); Ilenia Moro (Pallavolo Pinerolo), Carlotta Cambi (Igor Novara).Entro le 23 del 14 aprile: Alessia Bolzonetti, Eze Chidera Blessing Chinyere, Linda Manfredini, Denise Meli (Volley Bergamo 1991); Veronica Costantini (Igor Novara); Sara Caruso, Alice Nardo, Anna Piovesan (Consolini Volley).