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L'Under 18 maschile in ritiro ad Alberobello

L'Under 18 maschile in ritiro ad Alberobello

Gli azzurrini del DT e primo allenatore Vincenzo Fanizza si ritroveranno per uno stage che inizierà domenica 19 e terminerà giovedì 23 aprile
1 min
TagsUnder 18Fanizzaalberobello

ALBEROBELLO (BARI)- Nuovo collegiale, dopo quelli di Messina e Vairano, per la Nazionale under 18 maschile. Gli azzurrini del DT e primo allenatore Vincenzo Fanizza si ritroveranno infatti in Puglia e più precisamente ad Alberobello per un ritiro che inizierà domenica 19 e terminerà giovedì 23 aprile. 

I convocati-

Pietro Carlo Bevilacqua, Diego Bussolari, Nicola Massari, Lorenzo Moro (Diavoli Rosa); Tommaso De Santis (You Energy Volley); Andrea De Zaiacomo (Trentino Volley); Jacopo Maria Di Coste, Mario Francesco Notarnicola (Materdomini Volley); Lorenzo Vannucci (Invicta Volleyball); Alessandro Ferrero (Volley Sassuolo); Tommaso Gallinella (Sir Safety Perugia); Andrea Guidoni (Fenice Roma); Paolo Macca (Volley Modica); Gianmarco Pesce (Pallavolo Padova); Edoardo Trotta (Cisterna Volley); Iacopo Illini, Andrea Rizzo, Samuele Storini (Volley Milano). 

Lo staff-

Vincenzo Fanizza (Direttore Tecnico e primo allenatore), Luca Leoni (allenatore), Loris Palermo (Allenatore e scoutman), Pascal Laricchiuta (Fisioterapista), Daniele De Ceglia (Preparatore Atletico), Carmelo Maria Longo (Medico), Giuseppe Venuto (Team Manager). 

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Nazionali volley

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