L'Under 18 maschile in ritiro ad Alberobello
ALBEROBELLO (BARI)- Nuovo collegiale, dopo quelli di Messina e Vairano, per la Nazionale under 18 maschile. Gli azzurrini del DT e primo allenatore Vincenzo Fanizza si ritroveranno infatti in Puglia e più precisamente ad Alberobello per un ritiro che inizierà domenica 19 e terminerà giovedì 23 aprile.
I convocati-
Pietro Carlo Bevilacqua, Diego Bussolari, Nicola Massari, Lorenzo Moro (Diavoli Rosa); Tommaso De Santis (You Energy Volley); Andrea De Zaiacomo (Trentino Volley); Jacopo Maria Di Coste, Mario Francesco Notarnicola (Materdomini Volley); Lorenzo Vannucci (Invicta Volleyball); Alessandro Ferrero (Volley Sassuolo); Tommaso Gallinella (Sir Safety Perugia); Andrea Guidoni (Fenice Roma); Paolo Macca (Volley Modica); Gianmarco Pesce (Pallavolo Padova); Edoardo Trotta (Cisterna Volley); Iacopo Illini, Andrea Rizzo, Samuele Storini (Volley Milano).
Lo staff-
Vincenzo Fanizza (Direttore Tecnico e primo allenatore), Luca Leoni (allenatore), Loris Palermo (Allenatore e scoutman), Pascal Laricchiuta (Fisioterapista), Daniele De Ceglia (Preparatore Atletico), Carmelo Maria Longo (Medico), Giuseppe Venuto (Team Manager).