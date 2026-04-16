L'Under 18 maschile in ritiro ad Alberobello

ALBEROBELLO (BARI)- Nuovo collegiale, dopo quelli di Messina e Vairano, per la Nazionale under 18 maschile. Gli azzurrini del DT e primo allenatore Vincenzo Fanizza si ritroveranno infatti in Puglia e più precisamente ad Alberobello per un ritiro che inizierà domenica 19 e terminerà giovedì 23 aprile.