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Prende il via da Roma l'avventura della nazionale di De Giorgi

Prende il via da Roma l'avventura della nazionale di De Giorgi

Domani al Centro Giulio Onesti dell'Acqua Acetosa si ritroveranno, fino a domenica 17 maggio, quindici giocatori convocati dal CT per il primo raduno stagionale dei Campioni del Mondo
2 min
TagsDe GiorgiNazionale MaschileAcqua Acetosa

ROMA-Prende ufficialmente domani il via da Roma la stagione 2026 della Nazionale maschile campione del mondo. Il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha convocato quindici atleti per il primo collegiale dell’anno, in programma da lunedì 11 a domenica 17 maggio presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” all’Acqua Acetosa.
Una settimana di lavoro per inaugurare il nuovo percorso degli azzurri, che si ritroveranno nella capitale per scaldare i motori in vista delle prime amichevoli e agli impegni internazionali della stagione estiva.

I convocati

Alessandro Bovolenta, Francesco Comparoni, Domenico Pace, Paolo Porro (You Energy Volley); Alessandro Fanizza, Tommaso Guzzo (Cisterna Volley); Tommaso Ichino (Powervolley Milano); Giulio Magalini, Marco Pellacani (M.& G. Scuola Pallavolo); Leandro Aussibio Mosca (Volley Milano); Mattia Orioli, Andrea Truocchio (Pallavolo Padova); Kamil Rychlicki (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle ); Francesco Romano Sani, Matteo Staforini (Verona Volley).

Lo staff

Ferdinando De Giorgi (Allenatore); Roberto Ciamarra (2° Allenatore); Marco Meoni (Assistente Allenatore); Oscar Berti (Preparatore Atletico); Piero Benelli (Medico); Francesco Alfatti (Fisioterapista); Ivan Contrario (Scoutman); Giacomo Giretto (Team Manager). 

 

 

 

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