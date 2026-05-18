Nazionale maschile: azzurri in raduno a Cavalese

Prosegue la preparazione della nazionale campione del mondo guidata da Ferdinando De Giorgi in vista della stagione 2026. Gli azzurri si ritroveranno dal 20 maggio in Trentino e affronteranno tre amichevoli contro Turchia e Belgio tra Cavalese, Verona e Bergamo