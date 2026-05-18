Nazionale maschile: azzurri in raduno a Cavalese
CAVALESE (TRENTO)- Riparte l’attività della Nazionale maschile campione del Mondo per la stagione 2026. Gli azzurri, infatti, dopo aver lavorato dall’11 al 17 maggio a Roma, si raduneranno nuovamente da mercoledì 20 maggio per un nuovo periodo di preparazione che terminerà dopo l’amichevole Italia-Turchia in programma a Bergamo il prossimo 31 maggio.
La Nazionale tricolore allenata da Ferdinando De Giorgi, infatti, nel corso di questa nuova settimana di lavoro disputerà tre incontri amichevoli: 28 maggio ore 18 a Cavalese contro la Turchia, 30 maggio ore 21 a Verona con il Belgio e 31 maggio ore 17.30 a Bergamo con la Turchia.
I convocati-
Mattia Boninfante, Mattia Bottolo, Giovanni Maria Gargiulo (A.S. Volley Lube); Alessandro Bovolenta, Francesco Comparoni, Domenico Pace, Paolo Porro (You Energy Volley); Gabriele Laurenzano (Trentino Volley); Mati Pardo, Luca Porro, Giovanni Sanguinetti (Modena Volley); Leandro Mosca (Volley Milano); Mattia Orioli (Pallavolo Padova); Kamil Rychlicki (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle); Francesco Sani, Matteo Staforini (Verona Volley)
Calendario amichevoli-
28 maggio a Cavalese con Turchia (ore 18) -diretta streaming canale YouTube FIPAV
30 maggio a Verona con Belgio (ore 21) – diretta Rai Sport e Sky Sport
31 maggio a Bergamo con Turchia (ore 17.30) – diretta Rai Sport e Sky Sport