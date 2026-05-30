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Italia-Belgio, test a Verona per gli azzurri del volley: orario e dove vedere la partita in tv e in streaming 

Amichevole al 'Pala Magis' oggi (30 maggio) per gli azzurri del ct De Giorgi, che si preparano ai prossimi appuntamenti internazionali: tutti i dettagli
3 min
TagsItalvolleyDe GiorgiVerona

VERONA - Prosegue la preparazione dell'Italvolley ai prossimi appuntamenti internazionali e, dopo il convincente successo ottenuto nell'amichevole contro la Turchia a Cavalese, oggi (sabato 30 maggio) è in programma un nuovo test per gli azzurri del ct Ferdinando De Giorgi che sfideranno il Belgio a Verona (l'evento è stato presentato ieri nella Sala Arazzi del Comune). Domani (31 maggio, ore 17:30) è invece prevista una terza amichevole a Bergamo, di nuovo contro la Turchia.

 

 

Italvolley, gli azzurri convocati per il test con il Belgio

Palleggiatori: Mattia Boninfante, Paolo Porro
Centrali: Giovanni Gargiulo, Giovanni Sanguinetti, Leandro Mosca, Francesco Comparoni, Pardo Mati, 
Schiacciatori: Mattia Bottolo, Francesco Sani, Luca Porro, Mattia Orioli, Tim Held
Opposti: Alessandro Bovolenta, Kamil Rychlicki
Liberi: Gabriele Laurenzano, Domenico Pace, Matteo Staforini

 

 

Orario della partita e dove vederla in tv e in streaming

Il test tra l'Italia e il Belgio è in programma oggi (sabato 30 maggio) alle ore 21 al 'Pala Magis' di Verona. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena ma potrà essere seguito anche in streaming su Rai Play, Sky Go e NOW. Una diretta testuale con tutti gli aggiornamenti in tempo reale sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

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