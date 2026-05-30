Italia-Belgio diretta volley: segui l'amichevole degli azzurri di De Giorgi LIVE

21:31

+++ L'Italia perde il primo set: Belgio avanti 1-0! +++

Non riesce a rientrare nel finale l'Italia, che si arrende per 25-20 al Belgio di Zanini, che si porta sull'1-0.

21:28

Belgio che conserva il +4

Dermaux ci fa male, Belgio che resta a +4 sull'Italia: 23-19.

21:21

Belgio avanti 19-15

Rompe l'equilibrio il Belgio, che con l'ace di Perin passa a condurre 19-15.

21:11

Botta e risposta: Italia-Belgio 7-7

L'Italia aveva nuovamente capovolto il risultato, riportandosi avanti, ma il Belgio è prontamente tornato in partita.

21:09

Il Belgio passa avanti: 5-4

Black out per l'Italia, che dal doppio vantaggio si ritrova sotto. Belgio che la ribalta ed ora avanti 5-4.

21:07

Italia-Belgio 4-2

Italia subito avanti contro il Belgio: azzurri che hanno iniziato con il piede giusto. Subito in evidenza Bottolo che schiaccia letteralmente in faccia a Dermeaux.

21:04

Si inizia con l'Italia al servizio!

Via al match, serve l'Italia e riceve il Belgio. Bottolo carica i compagni di squadra.

20:55

Si scalda il Pala Magis: tutto pronto per Italia-Belgio

Le due squadre hanno ultimato il riscaldamento in campo e ora è tutto pronto per Italia-Belgio: grande accoglienza da parte del pubblico del Pala Magis. Ora gli inni nazionali e poi sarà partita!

20:50

I convocati dell'Italia

Questo l'elenco dei giocatori a disposizione di Fefé De Giorgi:

Palleggiatori: Mattia Boninfante, Paolo Porro

Centrali: Giovanni Gargiulo, Giovanni Sanguinetti, Leandro Mosca, Francesco Comparoni, Pardo Mati

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Francesco Sani, Davide Gardini, Giulio Magalini, Luca Porro, Alberto Pol

Opposti: Alessandro Bovolenta, Tommaso Stefani

Liberi: Gabriele Laurenzano, Damiano Catania.

20:35

Nuova occasione anche per Mati e Orioli

Erano i baby della già sperimentale formazione azzurra di Cavalese, eppure hanno risposto presente i giovani Pardo Mati e Mattia Orioli, che si sono messi in bella mostra contro la Turchia e che probabilmente si meriteranno una nuova chance questa sera contro il Belgio.

20:25

Il Belgio di Zanini rivale insidioso

È un Belgio di tutto rispetto quello costruito dal ct italiano Emanuele Zanini, che ha debuttato nei suoi test match con un 3-2 sulla Francia che vale tanto sotto il profilo del morale e che la dice lunga sulle potenzialità dei 'Diavoli Rossi'.

20:20

Domenica 'rivincita' con la Turchia

Cavalese, Verona ed infine Bergamo: il tour degli Azzurri del volley si concluderà domani, domenica 31 maggio, con una sorta di 'rivincita' contro la Turchia, ultima occasione per De Giorgi di testare uomini e schemi prima della partenza per il Nord America.

20:15

I big tenuti a riposo da De Giorgi

Proprio in vista delle competizioni ufficiali, dopo una stagione usurante fisicamente e psicologicamente, De Giorgi ha deciso di lasciare a riposo giocatori del calibro di Giannelli, Romanò, Michieletto, Lavia e Basso, che torneranno ai loro posti per l'esordio in VNL il prossimo 10 giugno, in Canada, contro la Francia.

20:05

De Giorgi a caccia di conferme dai nuovi

Secondo test-match per l'Italvolley di De Giorgi, che dopo aver travolto per 3-0 la Turchia, cerca conferme dai nuovi nel più probante impegno con il Belgio. Luca Porro in regia e Ryclhicki da opposto si sono ben disimpegnati e il ct vorrà riproporli per capire il peso specifico delle alternative in vista della VNL e dei campionati Europei.

20:00

Amichevole Italia-Belgio, volley maschile: data e orario del match

La sfida tra gli azzurri di De Giorgi e i belgi di Zanini, valida come test amichevole, è in programma oggi - sabato 30 maggio - al 'PalaMagis' di Verona alle ore 21.

PalaMagis, Verona