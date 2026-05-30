Italia-Belgio diretta volley: segui l'amichevole degli azzurri di De Giorgi LIVE
VERONA - Prosegue la preparazione dell'Italvolley campione del mondo in carica in vista dei prossimi appuntamenti internazionali, su tutti la Nations League al via il prossimo 10 giugno. Reduci dal convincente successo ottenuto nell'amichevole contro la Turchia a Cavalese, oggi (sabato 30 maggio) è in programma un nuovo test per gli azzurri del ct Ferdinando De Giorgi che sfideranno il Belgio del ct italiano Emanuele Zanini al 'PalaMagis' di Verona. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport'.
21:31
+++ L'Italia perde il primo set: Belgio avanti 1-0! +++
Non riesce a rientrare nel finale l'Italia, che si arrende per 25-20 al Belgio di Zanini, che si porta sull'1-0.
21:28
Belgio che conserva il +4
Dermaux ci fa male, Belgio che resta a +4 sull'Italia: 23-19.
21:21
Belgio avanti 19-15
Rompe l'equilibrio il Belgio, che con l'ace di Perin passa a condurre 19-15.
21:11
Botta e risposta: Italia-Belgio 7-7
L'Italia aveva nuovamente capovolto il risultato, riportandosi avanti, ma il Belgio è prontamente tornato in partita.
21:09
Il Belgio passa avanti: 5-4
Black out per l'Italia, che dal doppio vantaggio si ritrova sotto. Belgio che la ribalta ed ora avanti 5-4.
21:07
Italia-Belgio 4-2
Italia subito avanti contro il Belgio: azzurri che hanno iniziato con il piede giusto. Subito in evidenza Bottolo che schiaccia letteralmente in faccia a Dermeaux.
21:04
Si inizia con l'Italia al servizio!
Via al match, serve l'Italia e riceve il Belgio. Bottolo carica i compagni di squadra.
20:55
Si scalda il Pala Magis: tutto pronto per Italia-Belgio
Le due squadre hanno ultimato il riscaldamento in campo e ora è tutto pronto per Italia-Belgio: grande accoglienza da parte del pubblico del Pala Magis. Ora gli inni nazionali e poi sarà partita!
20:50
I convocati dell'Italia
Questo l'elenco dei giocatori a disposizione di Fefé De Giorgi:
Palleggiatori: Mattia Boninfante, Paolo Porro
Centrali: Giovanni Gargiulo, Giovanni Sanguinetti, Leandro Mosca, Francesco Comparoni, Pardo Mati
Schiacciatori: Mattia Bottolo, Francesco Sani, Davide Gardini, Giulio Magalini, Luca Porro, Alberto Pol
Opposti: Alessandro Bovolenta, Tommaso Stefani
Liberi: Gabriele Laurenzano, Damiano Catania.
20:35
Nuova occasione anche per Mati e Orioli
Erano i baby della già sperimentale formazione azzurra di Cavalese, eppure hanno risposto presente i giovani Pardo Mati e Mattia Orioli, che si sono messi in bella mostra contro la Turchia e che probabilmente si meriteranno una nuova chance questa sera contro il Belgio.
20:25
Il Belgio di Zanini rivale insidioso
È un Belgio di tutto rispetto quello costruito dal ct italiano Emanuele Zanini, che ha debuttato nei suoi test match con un 3-2 sulla Francia che vale tanto sotto il profilo del morale e che la dice lunga sulle potenzialità dei 'Diavoli Rossi'.
20:20
Domenica 'rivincita' con la Turchia
Cavalese, Verona ed infine Bergamo: il tour degli Azzurri del volley si concluderà domani, domenica 31 maggio, con una sorta di 'rivincita' contro la Turchia, ultima occasione per De Giorgi di testare uomini e schemi prima della partenza per il Nord America.
20:15
I big tenuti a riposo da De Giorgi
Proprio in vista delle competizioni ufficiali, dopo una stagione usurante fisicamente e psicologicamente, De Giorgi ha deciso di lasciare a riposo giocatori del calibro di Giannelli, Romanò, Michieletto, Lavia e Basso, che torneranno ai loro posti per l'esordio in VNL il prossimo 10 giugno, in Canada, contro la Francia.
20:05
De Giorgi a caccia di conferme dai nuovi
Secondo test-match per l'Italvolley di De Giorgi, che dopo aver travolto per 3-0 la Turchia, cerca conferme dai nuovi nel più probante impegno con il Belgio. Luca Porro in regia e Ryclhicki da opposto si sono ben disimpegnati e il ct vorrà riproporli per capire il peso specifico delle alternative in vista della VNL e dei campionati Europei.
20:00
Amichevole Italia-Belgio, volley maschile: data e orario del match
La sfida tra gli azzurri di De Giorgi e i belgi di Zanini, valida come test amichevole, è in programma oggi - sabato 30 maggio - al 'PalaMagis' di Verona alle ore 21.