A meno di 24h dalla vittoria con l’Olanda, l’Italia si presenta ai nastri di partenza della sfida con la Turchia con qualche cambio: out Antropova e Manfredini, Velasco inizia il match con Cambi palleggiatrice, Adigwe opposta, Nervini e Omoruyi schiacciatrici, Nwakalor e Meli al centro, e Fersino libero. Dall’altra parte Santarelli risponde con Ozmedir in regia, Basyolcu opposto, Aydin e Erkek schiacciatrici, Aksoy e Uyanik centrali, e Akarcesme libero. In avvio le azzurre mettono subito in chiaro le cose: Omoruyi, Adigwe e Nervini iniziano forte in banda mentre Nwakalor e Meli si fanno sentire al centro. La Turchia si aggrappa a Basyolcu ma due ace di Adigwe lanciano le azzurre sul 9-5. Il turno al servizio della giovanissima opposta italiana accende la miccia della fuga di un’Italia che si ritrova 12-5 in surplace. A poco servono i due timeout di Santarelli di fronte alla furia in battuta di super Adigwe grande protagonista (con Meli al centro) di un primo set dominato dall’Italia con il parziale di 25-16. Come nel primo game anche nel secondo l’Italia parte con il piglio giusto: due ace di Cambi e blockout di Adigwe ed è subito timeout Santarelli. Per le turche si mette decisamente male quando Fersino tira su tutto in difesa e copertura con Omoruyi, Nervini e Adigwe perfette in attacco (7-1). Un paio di sbavature in attacco non fiaccano il morale di capitan Cambi e compagne brave a reagire ad uno 0-3 turco con Nwakalor prima e Nervini poi (9-4). E proprio la schiacciatrice di Chieri la grande protagonista del secondo set del match nel corso del quale la Turchia prova a rientrare con Aksoy e Sahin (11-8). La voglia di rimonta delle ragazze di Daniele Santarelli cozza però su Fersino, autentico baluardo in difesa di un’Italia che anche se non perfetta come nel primo set tiene in mano le redini di un parziale che vede Erkek in grande spolvero (17-17). Al centro Meli e Nwakalor pungono in attacco e tengono a muro ma Erkek e Basyolcu non si arrendono portando la Turchia avanti 19-20. Nel momento di maggior difficoltà Nervini con due attacchi e Nwakalor (molto brava anche in difesa) con un ace rigirano l’inerzia del set (23-21). Le turche però non hanno affatto voglia di arrendersi e con Erkek prima e complice un errore sottorete di Meli, tornano nel set (23-23). Velasco chiama timeout, Basyolcu sbaglia al servizio mentre Sahin non fallisce in attacco (24-24). Nervini spara fuori l’attacco concendendo un set point alla Turchia ma la stessa Nervini annulla l’errore precedente (25-25). Meli non chiude al centro (25-26) mentre Diop con un preciso blockout rimette tutto in parità (26-26). L’equilibrio si spezza però sul 26-27 quando Erkek trova il blockout che riaccende il match (26-28). Incassato il colpo le azzurre si rialzano prontamente in avvio di terzo set: Omoruyi e Adigwe lanciano l’Italia sul 6-2 costringendo Santarelli al timeout. Lo strappo diventa di 7 punti quando Nwakalor mette giù un murone su Erkek che poi non trova le mani del muro azzurro per l’errore che vale il 14-7. La reazione turca però non tarda ad arrivare: Ozden al servizio piazza un uno-due che riporta la Turchia a -3 inducendo Velasco a chiedere timeout. Dopo la sospensione le azzurre tornano in ritmo con Nervini e complice qualche errore di troppo della Turchia volano sul 19-13. La neo entrata Manfredini si fa valere al centro (20-14) ma due errori in attacco di Diop e Omoruyi rimettono la Turchia a -4 (20-16). Erkek spinge le sue fino al -3 salvo essere respinte da Omoruyi e Nwakalor che danno il là alla fuga decisiva azzurra che porta al 25-19 che manda i titoli di coda al terzo set. Nel quarto game l’equilibrio viene rotto da un murone di Nwakalor su una giocata al centro di Ozdemir che regala il +3 alle azzurre (10-7). Le turche però non vogliono affatto saperne di alzare bandiera bianca e così con Sahin ed Erkek tornano a -2 (11-9) costringendo Velasco a fermare tutto con un timeout. Il ct azzurro si gioca la carta Antropova che entra al servizio per mettere in subbuglio la ricezione della Turchia che ripiomba a -4 grazie alle giocate sottorete di Nwakalor prima e Adigwe poi (14-10). L’impatto in battuta di Antropova fa da detonatore alla fuga azzurra sigillata a colpi di muro e attacchi al centro di una scatenata Nwakalor (17-10). È la fuga giusta verso la vittoria conquistata grazie al 25-15 che chiude quarto set e partita.

Le parole del CT Julio Velasco

« Abbiamo vinto mettendo in campo carattere e gioco -ha dichiarato il CT azzurro – lasciando un giro a riposo Manfredini e Antropova che necessitavano di tirare un attimo il fiato. Abbiamo dato l’opportunità ad altre di entrare in ritmo perché sappiamo che in questo tipo di competizioni tutte devono essere pronte. Il livello si sta alzando partita dopo partita: Bulgaria, Olanda, adesso la Turchia che pur non essendo al completo resta una signora squadra, e domani affronteremo il Brasile che è al completo ed è una squadra molto forte. In generale però sono molto contento della prova offerta soprattutto in muro e copertura abbiamo fatto un ottimo lavoro. È molto importante perché quando la squadra copre bene da fiducia agli attaccanti che sanno di poter giocare a proprio agio anche se subiscono qualche muro di troppo. Domani sarà un altro test importante ma più che un test sarà un’opportunità perché giocare contro il Brasile in Brasile vale tanto a livello di esperienza per questo nuovo gruppo. Abbiamo lasciato a riposo quattro titolari senza considerare che Moki ha deciso di smettere con la nazionale. Considerando che Kate non era titolare e che sta giocando in un nuovo ruolo, praticamente solo Nervini è rimasta del sestetto che ha giocato la scorsa stagione. Questo è molto importante e pertanto domani dovremo viverla come una grande opportunità di crescita e se non riusciremo a vincere sarà fondamentale imparare. Detto questo, le tre vittorie ottenute diventano fondamentali in chiave Finals ».

Le parole di Linda Nwakalor

« Abbiamo avuto qualche difficoltà contro una Turchia che è sempre una squadra molto forte - ha ammesso Nwakalor -. Siamo partite forte nel primo set per poi rallentare bruscamente nel secondo quando ci siamo fatte sorprendere. Però non ci siamo abbattute riuscendo a ripartire con grande concentrazione tenendo sotto un’avversaria sempre ostica. Sto crescendo fisicamente, a muro e nell’intesa con i palleggiatori, ma in generale stiamo tutte migliorando incrementando il livello del nostro gioco. Sia personalmente che a livello di squadra mi auguro di crescere ulteriormente a partire da domani e più in generale nelle prossime settimane ».

Il tabellino-

ITALIA – TURCHIA 3-1 (25-16; 26-28; 25-19; 25-15)

ITALIA: Nwakalor 15, Adigwe 19, Nervini 17, Meli 7, Cambi 2, Omoruyi 11, Fersino (L), Spirito, Diop 2, Scola, Antropova, Giovannini 1, Manfredini 2. N.E: Akrari. All. Velasco

TURCHIA: Ozdemir 2, Erkek 16, Aksoy 9, Basyolcu 11, Aydin 3, Uyanik 1, Akarcesme (L), Ylmaz, Uyanik 1, Unal, Uysalkan 2. N.E.: Curuk e Atlier All. Santarelli.

ARBITRIi Daniel Gonzalez (Mex) e Angela Grass (Bra)

Durata set: 20’, 28’, 28’, 20’. Tot: 96'

Italia: a 10, bs 6, m 9, et 17.

Turchia: a 2, bs 10, m 7, et 34.

Calendario e risultati Pool 2 – Brasilia (Brasile)

3 giugno

Rep. Dominicana – Turchia 2-3 (25-17; 20-25; 16-25; 25-23; 11-15)

Italia-Bulgaria 3-0 (25-22; 25-16; 27-25)

4 giugno

Brasile – Olanda 3-1 (25-17; 25-15; 25-27; 25-23)

Turchia – Olanda 0-3 (23-25; 17-25; 18-25)

5 giugno

Brasile – Rep. Dominicana 3-1 (23-25; 25-18; 25-11; 25-15)

Rep. Dominicana – Bulgaria 0-3 (19-25; 19-25; 13-25)

6 giugno

Italia - Olanda 3-0 (25-22; 25-18; 25-22)

Brasile – Bulgaria 3-0 (25-23; 25-17; 25-13)

Italia – Turchia 3-1 (25-16; 26-28; 25-19; 25-15)

7 giugno

Rep. Dominicana – Olanda ore 16:00

Brasile – Italia ore 19:30

Bulgaria – Turchia ore 23:00

