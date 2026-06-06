Italia-Turchia, Volleyball Nations League: orario e dove vedere la partita in tv e streaming
BRASILIA (BRASILE) - Reduci dal roboante successo maturato questa notte - sabato 6 giugno - contro l'Olanda dopo una prova di carattere (25-22; 25-18; 25-22), l'Italia femminile del Volley è pronta a scendere in campo per la terza giornata della Volleyball Nations League. All'Arena 'BRB Nilson Nelson' di Brasilia le ragazze di Julio Velasco, vincitrici del titolo nel 2024 e 2025 nonché detentrici del titolo mondiale e olimpico, sfideranno la Turchia del ct italiano Daniele Santarelli in una classica della pallavolo internazionale.
Italia-Turchia, data e orario del match
La sfida tra l'Italia e la Turchia, valida per la terza giornata della Volleyball Nations League 2026, è in programma oggi - sabato 6 giugno - all'Arena 'BRB Nilson Nelson' di Brasilia con fischio d'inizio fissato per le 20:30 ora italiana, le 15:30 locali.
Italia-Turchia, i precedenti
Le due nazionali si sono sfidate 43 volte in totale: 27 i successi ottenuti dalle azzurre contro i 16 delle turche.
Italia-Turchia, dove vedere il match in tv e streaming
La partita tra le azzurre di Velasco e le turche di Santarelli sarà visibile in diretta streaming su DAZN (Visibile saltuariamente sul canale 214 di Sky) e su VBTV, entrambi a pagamento. Prevista la diretta testuale sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.
Italvolley, le 14 azzurre convocate per la Pool di Brasilia
Palleggiatrici: 2. Carlotta Cambi (C), 29. Francesca Scola.
Schiacciatrici: 16. Stella Nervini, 21. Loveth Omoruyi, 22. Gaia Giovannini, 24. Ekaterina Antropova.
Centrali: 2. Denise Meli, 9. Yasmina Akrari, 14. Linda Nwakalor, 25. Linda Manfredini.
Opposti: 15. Merit Adigwe, 27. Binto Diop.
Liberi: 5. Ilaria Spirito, 7. Eleonora Fersino.
Ct: Julio Velasco.