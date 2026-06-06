Italia-Turchia, Volleyball Nations League: orario e dove vedere la partita in tv e streaming

BRASILIA (BRASILE) - Reduci dal roboante successo maturato questa notte - sabato 6 giugno - contro l'Olanda dopo una prova di carattere (25-22; 25-18; 25-22), l'Italia femminile del Volley è pronta a scendere in campo per la terza giornata della Volleyball Nations League. All'Arena 'BRB Nilson Nelson' di Brasilia le ragazze di Julio Velasco, vincitrici del titolo nel 2024 e 2025 nonché detentrici del titolo mondiale e olimpico, sfideranno la Turchia del ct italiano Daniele Santarelli in una classica della pallavolo internazionale.