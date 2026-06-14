VNL: l'Italia ancora vincente, battuta la Turchia

Per questa gara il commissario tecnico De Giorgi ha scelto Paolo Porro in palleggio con Alessandro Bovolenta opposto. Giovanni Gargiulo e Giovanni Sanguinetti centrali, capitan Mattia Bottolo e Francesco Sani schiacciatori. Gabriele Laurenzano Libero.

Kovac, allenatore della Turchia,ha schierato Yenipazar palleggiatore, A. Lagumdzija opposto, Tumer e Bedirhan centrali, Yuksel e Bayram schiacciatori, Bayraktar libero.

Primo set cominciato con una sostanziale fase di equilibrio dovuto all'alternarsi delle due formazioni al comando (5-4, 5-6). Con il passare delle azioni è stata la Turchia a trovare il primo allungo +3 (10-7) e coach De Giorgi ha speso il primo time out. Al rientro in campo l'Italia ha provato a ricucire in parte lo svantaggio con Sani protagonista insieme all'ace di Sanguinetti (12-13) e poi il nuovo pareggio sul 14-14. Il muro a due di Sani e Sanguinetti ha regalato all'Italia il punto del sorpasso 17-16. Gli azzurri una volta preso il comando hanno ben gestito fino al (21-17), qui la Turchia ha impresso una accelerata e messo a terra i successivi quattro palloni (21-21). Nel finale dentro Pace, Luca Porro e Mati. Ai vantaggi l’Italia chiude dopo ben 38 minuti 29-27.

Secondo set che ha visto una buona partenza dell'Italia che ha fatto suoi i primi cinque punti, costringendo il coach della Turchia a interrompere subito il gioco. L'Italia ha continuato a mantenere il pallino del gioco (12-6). Gli azzurri brillanti e divertenti in questa fase mostrano una buonissima pallavolo e arrivano fino al + 12 (20-8). Nel finale il punto di Sani ha regalato il 25-14. 2-0 tra Italia e Turchia.

Terzo set con le due squadre a contatto punto a punto (5-5), gli azzurri poi hanno piazzato il primo allungo (11-8). A quel punto hanno condotto il gioco fino alla vittoriosa conclusione del parziale 25-20 e del match. Italia 3, Turchia 0.

Alle 00.00 italiane di lunedì 15 giugno il match conclusivo di questa pool 1 alla The Arena at TD Place: Italia-Stati Uniti in diretta televisiva su DAZN e VBTV.

Le parole di Francesco Sani

« Abbiamo giocato ad alto livello, così come nelle altre partite che abbiamo giocato qui in Canada. Oggi mi è piaciuto il nostro atteggiamento nel primo set e come con la Germania, siamo stati bravi nei momenti clou della partita. Con la Francia avevamo lasciato per strada qualche opportunità, oggi invece siamo stati lucidi. Anche quando siamo andati sotto siamo stati molto bravi a recuperare subito. Dopo aver vinto il primo set ai vantaggi, non li abbiamo più lasciati respirare. Il mio contributo è stato buono e sono felice. Sono gli altri che mi aiutano tanto, Paolo Porro mi dà sempre palloni perfetti e gli altri mi aiutano in ricezione. Siamo una squadra completa con 14 giocatori sempre pronti a giocare ad alto livello e quindi chiunque di noi può fare bene. Tra poche ore saremo di nuovo qui a giocare. Mi aspetto un’altra sfida molto tosta contro gli Stati Uniti: qui ci sono i top team mondiali e quindi sarà una battaglia. Sarà la quarta partita dopo averne già giocate tre e quindi anche l’aspetto fisico sarà importante».

Le parole di Giovanni Sanguinetti

« Siamo molto felici del risultato e soprattutto del primo set, perché nel finale era complicato. Siamo felici di non essere scesi sotto un certo livello quando loro erano in difficoltà. Anche nel terzo set abbiamo corso il rischio di un loro ritorno in partita, ma non gli abbiamo dato l’opportunità di farlo. Abbiamo chiuso la partita in tre set e questo era un nostro obiettivo. Sono felice del mio contributo, ma oggi era importante vincere e lo abbiamo fatto ».

Il tabellino

ITALIA – TURCHIA 3-0 (29-27, 25-14, 25-20)

ITALIA: Gargiulo 4, Porro 1, Sani 16, Sanguinetti 8, Bovolenta 11, Bottolo 11, Laurenzano (L). Rychlicki, Porro, Mati, Pace. N.e: Orioli, Boninfante, Mosca. All. De Giorgi

TURCHIA: Tumer3, Yenipazar 1, Bayram 8, Bedirhan 8, Lagumdzija A.9, Yuksel 7, Bayraktar (L), Gurbuz, Kirkit 3, Lagumdzija M 4, Matic 1, Kaya 1, Hatipoglu. N.e: Baltaci. All. Kovac.

ARBITRI: Hugo (PER), Samara (CAN)

Durata set: 38’, 23’, 27’ Tot 88’

Italia: a 3, bs 9, mv 8, et 15

Turchia: a 2, bs 13, mv 6, et 28

Calendario e risultati Pool 1 – Ottawa (Canada)

Mercoledì 10 giugno

Turchia-Usa 1-3 (20-25, 25-20, 20-25, 23-25); Italia-Francia 2-3 (25-19, 27-29, 25-23, 23-25, 14-16)

Giovedì 11 giugno

Canada- Germania 2-3 (26-24, 19-25, 25-20, 21-25, 13-15), Italia-Germania 3-1 (25-20, 20-25, 25-21, 33-31)

Venerdì 12 giugno

Canada- Francia 3-1 (25-20, 25-18. 21-25, 27-25); Germania-USA 0-3 (22-25, 15-25, 20-25)

Sabato 13 giugno

Turchia-Francia 3-0 (25-23, 27-25, 25-21); Canada-USA 2-3 (25-20, 35-33, 24-26, 21-25, 11-15)

Domenica 14 giugno

Italia – Turchia 3-0 (29-27, 25-14, 25-20) , ore 17:00 Germania-Francia; ore 20:30 Canada-Turchia; ore 24:00 USA-Italia.