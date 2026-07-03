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La nazionale domenica sfida l'Argentina in amichevole

La nazionale domenica sfida l'Argentina in amichevole

Alle 18.00 alla BTS Arena di Trento importante test match in vista del rush finale di VNL. La gara sarà trasmessa in diretta su RaiSport e Sky Sport
1 min
TagsCavaleseItaliaargentina

CAVALESE (TRENTO)- La Nazionale maschile, che sta lavorando a Cavalese in vista della Week 3 di VNL, tornerà in campo in Italia per un'amichevole ufficiale domenica 5 luglio alle ore 18, quando affronterà l’Argentina alla BTS Arena di Trento. La gara sarà trasmessa in diretta su RaiSport e Sky Sport Max.
A undici anni di distanza dall’ultimo precedente in città (il 27 agosto 2015, in occasione della "Melinda Cup"), gli azzurri e la Selección torneranno ad affrontarsi davanti al pubblico di Trento per una sfida che riserverà sicuramente grande spettacolo.

Gli azzurri guidati dal CT De Giorgi svolgeranno domani, sabato 4 luglio, alle ore 18.30, un allenamento congiunto a porte aperte con l’Argentina al Palazzetto dello Sport "Árpád Weisz" di Cavalese (TN). Da domani 4 luglio si aggregherà al gruppo anche Pardo Mati, reduce dai Campionati Europei Under 22 disputati in Portogallo. Il centrale Andrea Trucchio, invece, lascerà il ritiro in Val di Fiemme domenica mattina.

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