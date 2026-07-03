La nazionale domenica sfida l'Argentina in amichevole

CAVALESE (TRENTO)- La Nazionale maschile, che sta lavorando a Cavalese in vista della Week 3 di VNL, tornerà in campo in Italia per un'amichevole ufficiale domenica 5 luglio alle ore 18, quando affronterà l’Argentina alla BTS Arena di Trento. La gara sarà trasmessa in diretta su RaiSport e Sky Sport Max.

A undici anni di distanza dall’ultimo precedente in città (il 27 agosto 2015, in occasione della "Melinda Cup"), gli azzurri e la Selección torneranno ad affrontarsi davanti al pubblico di Trento per una sfida che riserverà sicuramente grande spettacolo.