VNL: Italia-Ucraina apre la Pool 8 delle azzurre

Ad attendere le azzurre, terze in classifica con 6 vittorie e 2 sconfitte, il più classico dei match testa-coda della classifica che metterà l’una di fronte all’altra due squadre con obiettivi diametralmente opposti: da una parte l’Italia decisa a chiudere nel più breve tempo possibile la pratica Finals (in programma a Macao dal 22 al 26 luglio) e dell’altra l’Ucraina desiderosa di piazzare un colpaccio che le consentirebbe di salire a quota 3 vittorie per avvicinare così l’obiettivo salvezza.



Rientrata in azzurro dopo un periodo di riposo extra concesso dal CT Julio Velasco a quelle atlete che di fatto non avevano mai goduto di vacanze nelle ultime estati, capitan Anna Danesi ha così presentato la week di Hong-Kong.

Le parole di Anna Danesi

« Sto molto bene dopo un periodo di riposo che mi ha consentito di ricaricare le batterie soprattutto sotto il punto di vista mentale. Adesso, assieme a Myriam, Paola e Alessia, sono pronta a tornare su questi schermi con l’obiettivo di cancellare il passato un po’ come già fatto molto bene lo scorso anno prima del mondiale e guardare al futuro senza pensare a quanto fatto e conquistato negli ultimi due anni. Quello che sarà più difficile, piuttosto, e su cui stiamo lavorando molto intensamente, sarà ritrovare il ritmo di gioco alla luce dei due mesi di break. E forse in tal senso, questa tappa ci sarà utilissima per rimetterci un po’ a posto fisicamente e per consentirci di tornare a giocare di squadra. Sono molto felice di come la squadra ha disputato le prime due week. Non era semplice, soprattutto se consideriamo che c’erano tante esordienti che hanno ben figurato dando ragione al nostro CT che ha avuto fiducia in un nuovo nucleo di giocatrici che si sono dimostrate bravissime. Sul fatto che tutti guardino a noi come le favorite, che tutti vogliano batterci e giochino sempre con il coltello tra i denti a prescindere dalla posta in palio quando ci incrociano, mi piace citare un motto del VakifBank che recita “la pressione è ciò che ci meritiamo”. Vale anche per noi, perché sappiamo di aver i riflettori puntati addosso e che la gente si aspetta di vederci trionfare sempre e comunque. Detto ciò però sappiamo che non sempre potremo vincere e che ci sono squadre forti e che lavorano sodo per farlo. Consapevoli di questo, però, saremo pronte a dare il massimo per continuare ad essere al top e per provare a vincere ancora. A partire da Hang-Kong dove affronteremo una week molto interessante vuoi per il valore delle avversarie vuoi perché ci ritroviamo tutte assieme dopo un po’ di tempo. Sarà una settimana in crescendo che si chiuderà con la Cina che in casa è sempre molto dura da affrontare, senza però sottovalutare il Canada che si sta giocando un posto nelle prime otto. In generale però dovremo prima guardare noi stesse e poi le avversarie che studieremo giorno dopo giorno come abbiamo sempre fatto ».



Nel corso della consueta conferenza di presentazione della Pool di Hong-Kong organizzata dal comitato locale con commissari tecnici e capitani delle sei nazionali presenti, è intervenuto anche il CT azzurro Julio Velasco, che ha così presentato i prossimi impegni

Le parole del Commissario Tecnico Julio Velasco

« Giochiamo per la prima volta al completo dopo che parte del team ha goduto di un break più lungo rispetto al solito. Il nostro obiettivo è quello di vincere per qualificarci alle finali di Macao e devo dire che siamo in una buona condizione, stiamo lavorando sodo e proveremo a fare del nostro meglio per raggiungere le Finals qualificandoci nel modo migliore possibile. Gli esperimenti delle prime due week sono da ritenersi archiviati, siamo tornati a lavorare con un sistema consolidato ed ora dobbiamo ritrovare ritmo e condizione ».

Le 14 azzurre per la week 3 di Hong-Kong

Palleggiatrici: 3. Carlotta Cambi, 8. Alessia Orro.

Schiacciatrici: 16. Stella Nervini, 17. Myriam Sylla, 21. Loveth Omoruyi, 22. Gaia Giovannini.

Centrali: 2. Denise Meli, 11. Anna Danesi (C), 14. Linda Nwakalor, 19. Sarah Fahr.

Opposti: 18. Paola Egonu, 24. Ekaterina Antropova.

Liberi: 5. Ilaria Spirito, 7. Eleonora Fersino.

I precedenti Italia-Ucraina

13 vittorie, 4 sconfitte, 17 match disputati

Calendario Pool 8 – Hong-Kong (Cina)

8 luglio

Belgio – Rep. Dominicana ore 5:30

Ucraina – Italia ore 11:00

Cina – Canada ore 14:30



9 luglio

Belgio – Canada ore 11:00

Cina – Ucraina ore 14:30



10 luglio

Ucraina – Rep. Dominicana ore 11:00

Belgio – Italia ore 14:30

11 luglio

Italia – Canada ore 10:30

Cina – Rep. Dominicana ore 14:00



12 luglio

Belgio – Ucraina ore 5:00

Canada – Rep. Dominicana ore 10:30

Italia – Cina ore 14:00