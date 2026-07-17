VNL: gli azzurri preparano Italia-Argentina

OSAKA (GIAPPONE) - Il day after di Italia-Belgio è felice in casa azzurra a Osaka. Dopo l'importantissima vittoria conquistata ieri all'Asue Arena per 3-0 contro il Belgio, l'Italia oggi ha avuto un turno di riposo dalle gare e alle 17 locali ha svolto una sessione di allenamento tra pesi e palla. Gli azzurri, dopo le prime due uscite della Pool 9, dove hanno raccolto una vittoria con il Belgio e maturato una sconfitta all'esordio con i padroni di casa giapponesi, dovranno fare bene nelle prossime due sfide contro Argentina e Cuba per conquistare la qualificazione alle Finals e un buon piazzamento nella classifica generale, utile poi per gli abbinamenti dei quarti di finale. La posta in palio nelle prossime due sfide è alta, ma questa Nazionale, conscia del proprio valore, è pronta alla battaglia sportiva contro le prossime due avversarie. La Nazionale argentina, guidata in panchina da Fabian Hugo Muraco, nelle prime due uscite in Giappone ha conquistato una vittoria per 3-2 con il Canada e una sconfitta al tie-break contro Cuba e attualmente occupa la tredicesima posizione in classifica. L'Italia, invece, con un bilancio fin qui di sei vittorie, che hanno prodotto 20 punti, occupa il momentaneo quinto posto.

L'ultima sfida tra Italia e Argentina risale a poco poco meno di due settimane fa quando a Trento nell'amichevole giocata alla BTS Arena gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si imposero per 3-1.

In totale sono 64 le sfide tra le due nazionali e la selezione italiana si è affermata ben 47 volte. Ma ogni gara ha una storia a sé, tutta da scrivere.

A parlare alla vigilia delle prossime due sfide è il centrale azzurro Pardo Mati, classe 2006, il più giovane della Nazionale italiana a disposizione di De Giorgi e anche il più giovane di tutta la Pool 9 che si sta giocando a Osaka.

Il diciannovenne centrale azzurro, partito ieri contro il Belgio da titolare, è stato tra i protagonisti della vittoria, chiudendo la sua gara con 13 punti, il 90% in attacco, un ace e tre muri.

Le parole di Pardo Mati

« Penso che una vittoria così netta contro un avversario molto forte come il Belgio sia doppiamente importante, perché ci dà serenità e morale a tutto il gruppo e poi dato che questa è una competizione dove si giocano molte partite una dietro l'altra, averla chiusa in tre set è molto importante anche per il dosaggio delle energie. Siamo in piena corsa per le Finals e quindi ieri è stata una bella serata. Giocare anche da titolare in alcune occasioni per me è molto importante. Per il percorso che sto facendo in Nazionale seniores, il mio primo anno con loro, sono molto contento perché questo gruppo è fantastico e già lo avevo intuito guardandolo dall'esterno. Ora che ci sono dentro posso confermare che sono davvero tutti incredibili. Io di mio sono abbastanza introverso, però questo è un gruppo che include e che dà molta fiducia ai più giovani. Anche con lo staff mi trovo molto bene. Quindi gruppo atleti e staff è questa unione che mette poi tutti nelle migliori condizioni di giocare bene. In queste settimane abbiamo visto tanti giocatori alternarsi e avere questa rosa di alto livello, molto lunga, è importante. Questo permette un po' a tutti di recuperare sia fisicamente, ma anche le energie mentali. Penso che l'Italia sia piena di talenti e sono davvero felice di poter giocare con tutti loro in Nazionale. Argentina e Cuba? Saranno due partite molto complicate. Abbiamo giocato con l'Argentina un'amichevole pochi giorni fa a Trento e li conosciamo abbastanza. Penso che saranno due vere e proprie battaglie. Noi vogliamo andare alle Finals e quindi dovremo lottare per conquistarle. Anche Cuba è molto forte, come ha dimostrato negli ultimi anni. È una squadra con tanti giocatori di talento, sia giovani sia veterani come Simon, atleti super confermati che hanno vinto tanto. Ripeto, saranno due sfide difficili. Noi guarderemo prima nel nostro campo e cercheremo, come sempre, di fare la nostra partita ».

I 14 azzurri per la week 3 di Osaka

Palleggiatori: 6. Simone Giannelli, 8. Riccardo Sbertoli

Schiacciatori: 9. Francesco Sani, 12. Mattia Bottolo, 15. Daniele Lavia, 17. Luca Porro,

Centrali: 14. Gianluca Galassi, 18. Giovanni Sanguinetti, 19. Roberto Russo, 20. Pardo Mati,

Opposti: 16. Yuri Romanò, 23. Alessandro Bovolenta,

Liberi: 4. Gabriele Laurenzano, 7. Fabio Balaso,

I 14 dell’Argentina a Osaka

Palleggiatori: 1. Matias Sanchez Pages, 77. Matias Giraudo.

Schiacciatori: 3. Jan Martinez Franchi, 7. Luciano Palonsky, 10. Fausto Diaz, 11. Manuel Armoa, 17. Luciano Vicentin.

Centrali: 4. Joaquin Gallego, 8. Agustin Loser, 18. Martin Ramos, 22. Nicolas Zerba.

Opposti: 6. German Alfredo Gomez, 16. Pablo Sergio Koukartsev.

Libero: 19. Franco Massimino.

All. Fabian Huco Muraco

Calendario e risultati - Pool 9 (Osaka, Giappone) –15-19 luglio*

Mercoledì 15 luglio: Canada-Argentina 2-3 (26-24, 25-22, 23-25, 13-25, 17-19); Belgio-Cuba 0-3 (23-25, 19-25, 20-25); Italia-Giappone 2-3 (26-24, 19-25, 20-25, 25-23, 12-15)

Giovedì 16 luglio: Italia-Belgio 3-0 (25-20, 25-22, 25-22); ore 12:20 Giappone-Canada.

Venerdì 17 luglio: Cuba-Argentina 3-2 (17-25, 25-19, 22-25, 25-21, 15-12), ore 12:20 Giappone-Belgio.

Sabato 18 luglio: ore 6:00 Canada-Cuba; ore 12:20 Argentina-Italia;

Domenica 19 luglio: ore 5:00 Belgio-Canada; ore 8:30 Cuba-Italia; ore 12:20 Giappone-Argentina .

*orari di gioco italiani