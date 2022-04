Champions Cup Femminile: Pisa è in finale

PISA- Sono andate in scena quest’oggi le semifinali della prima Coppa dei Campioni per Club nella storia del sitting volley. Il Dream Volley Pisa di Eva Ceccatelli, premiata tra l'altro con l’importante premio GOGOL, si sono prima imposte 3-0 (25-17, 25-10, 25-16) sulle polacche del PV Silesia nel primo match di giornata, chiudendo così il girone in testa. Successivamente le due compagini si sono ritrovate di nuovo l'una contro l’altra nella gara valevole l’accesso in finale. Le campionesse d’Italia con un netto 3-0 (25-7, 25-23, 25-16) si sono imposte sulle rivali, conquistando così l’accesso alla finale, in programma domani alle ore 11 contro le slovene del Robust, uscite vincitrici 3-1 (25-19, 25-15, 19-25, 25-19) dall’altra semifinale contro le ungheresi del Mozdul.