Champions Cup di sitting: Pisa vince le prime due partite

PISA-Terminata a Pisa la prima giornata di gare della Champions Cup Femminile. Le campionesse d’Italia della Dream Volley nel match d’esordio, giocato al Centro Sportivo Dream di Pisa, hanno prima battuto per 3-1 (19-25, 25-18, 25-13, 27-25) la formazione ungherese del Mozdulj per poi ripetersi contro le slovene del Robust con il punteggio di 3-1 (22-25, 25-19, 25-8, 25-19).

Nell’altro match, invece, le campionesse di Slovenia del Robust hanno battuto 3-1 (25-7, 25-13, 23-25, 25-16) le polacche del PV Silesia. Nell’ultimo incontro di giornata il Mozdulj Mozgaskorlatozottak Sportegyesulete si è imposto, al termine di una battaglia, contro la squadra campione di Polonia del PV Silesia per 3-2 (25-23, 15-25, 35-33, 22-25, 15-9).

La giornata di domani prevede la conclusione della fase a gironi che darà il via alla fase decisiva nel percorso verso la vittoria della prima edizione della Champions Cup femminile. Si disputeranno domani alle ore 17 e alle ore 17.15 le semifinali in vista delle finali in programma nella giornata di domenica.