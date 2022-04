Pisa è Campione d'Europa di sitting volley

PISA-Il Dream Volley Pisa ha conquistato la prima storica edizione della Champions Cup femminile di sitting volley. Tra le mura di casa le campionesse d’Italia sono riuscite a superare 3-1 (25-13, 25-16, 22-25, 25-20) la formazione slovena del Robust, in una finale che le ha viste nettamente superiori alle rivali. Un’importante successo per le toscane e per tutto il movimento. Ceccatelli e compagne si sono rese protagoniste di uno strepitoso torneo, dominato dall’inizio alla fine, che gli ha permesso di conquistare più che meritatamente il più importante titolo internazionale. Il terzo gradino del podio invece è andato alle ungheresi del Mozdulj, uscite vincitrici 3-1 (22-25, 25-16, 25-18, 25-18) nello scontro contro le polacche del PV Silesia.