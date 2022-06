Per l'Italia due vittorie e un ko alla Riga Cup 2022

RIGA (LETTONIA)- La nazionale maschile di sitting volley ho concluso la seconda giornata di gare nella Riga Cup 2022 in corso di svolgimento in Lettonia. Dopo la netta vittoria di questa mattina, maturata con il punteggio di 3-0 (25-17, 25-12, 25-12) ai danni della nazionale estone, capitan Paolo Gamba e compagni si sono confermati nel pomeriggio superando la Lituania 2 con il punteggio di 3-0 (25-12, 25-12, 25-16). I ragazzi del commissario tecnico Alireza Moameri nell’ultima uscita di giornata sono stati battuti 1-3 (25-27, 17-25, 24-26, 16-25) dalla prima squadra lituana. La manifestazione per il team azzurro si concluderà domani, domenica 19 giugno alle ore 9.20 (orario italiano), nell’ultimo match contro la Georgia.