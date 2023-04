Sitting Femminie: Italia in finale nella Golden Nations League

SEMPETER (SLOVENIA)- L'Italia di Amauri Ribeiro ha conquistato la finale della Golden Nations League Femminile, manifestazione che si sta svolgendo nella città di Sempeter in Slovenia. Le azzurre del sitting volley hanno centrato la terza vittoria in altrettante partite, dopo quelle contro Ucraina e Polonia, battendo in quattro set 3-1 (25-19, 25-11, 22-25, 25-17) le padrone di casa. Oggi l’Italia giocherà alle ore 11 l’ultima gara del girone contro la Germania e poi scenderà in campo alle ore 16 per la finale dove ritroverà l’Ucraina.