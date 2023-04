L'Italia del sitting trionfa nella Golden Nations League

SEMPETER (SLOVENIA)- L’Italia vince in Slovenia. Si apre con il trionfo nella Golden Nations League la nuova stagione per la nazionale femminile di sitting volley. Oggi a Sempeter (Slovenia) l’Italia ha infatti conquistato il primo posto nel torneo grazie al 3-0 (25-14, 25-19, 25-22) in finale inflitto all’Ucraina. Quest’ultima vittoria non ha fatto altro che confermare quanto di buono Bosio e compagne hanno fatto vedere in campo dall’inizio della manifestazione: cinque partite, cinque vittorie e un solo set perso. Percorso netto dunque per le vice campionesse d’Europa che, tra l’altro, hanno confermato qui in Slovenia la vittoria della Golden Nations League 2022, manifestazione andata in scena un anno fa sempre qui a Sempeter.

Come successo nelle precedenti gare, anche in finale la formazione azzurra si è dimostrata molto determinata e combattiva, non lasciando scampo alle avversarie e riuscendo ad ottenere la vittoria finale dopo poco più di un’ora di gioco. Primo set che ha visto Bosio e compagne scappare subito via e passare dal 10-6 al 18-13 a favore; forti del vantaggio acquisito le azzurre sono poi riuscite a chiudere agilmente la prima frazione di gioco sul 25-14. Un apparente equilibrio ha caratterizzato l’inizio del secondo set; l’Ucraina ha provato ad allungare sulle azzurre trovando infatti il +3 sul 4-7, l’Italia però si è subito ricompattata acciuffando prima il pareggio e trovando poi il sorpasso sul 16-12. Le ragazze di Amauri Ribeiro sono riuscite a comandare il proseguo del set, chiudendo sul 25-19. A differenza dei precedenti, il terzo set è stato in bilico fino alla fine. L’Italia ha trovato un ottimo 7-1 a inizio parziale ma l’Ucraina, un po' a sorpresa, è riuscita prima a ricucire lo strappo per poi portarsi in vantaggio sul 10-12. La battaglia sotto rete è poi proseguita e l’Italia, dopo aver ritrovato il giusto ritmo è riuscita a riportarsi sopra (23-18). Qualche passaggio a vuoto azzurro e il set è però ritornato in bilico; le ucraine con grande carattere si sono riportate a stretto contatto sul 23-22 e coach Amauri Ribeiro è stato costretto a chiamare un prezioso time out. Un attacco di Cirelli e un muro di Bellandi hanno infatti chiuso i giochi sul 25-22 Italia. L'azzurra Sara Cirelli è stata nominata MVP del torneo.

Per l’Italia femminile del sitting volley una grande prova di forza, un importante risultato che fa ben sperare in vista dei Campionati Europei 2023 in programma dal 9 al 15 ottobre a Caorle (VE).

I RISULTATI-



28/4



Germania-Ucraina 2-3 (25-23, 25-13, 18-25, 17-25, 7-15); Polonia-Slovenia 0-3 (13-25, 18-25, 14-25); Ucraina-Italia 0-3 (19-25, 22-25, 18-25); Slovenia-Germania 3-2 (11-25, 25-21, 25-16, 17-25, 15-11)



29/4



Polonia-Italia 0-3 (14-25, 13-25, 17-25); Slovenia-Ucraina 1-3 (25-20, 19-25, 23-25, 23-25) ; Germania-Polonia 3-0 (25-17, 25-17, 25-8) Italia-Slovenia 3-1 (25-19, 25-11, 22-25, 25-17)



30/4



Ucraina-Polonia 3-0 (25-18, 25-15, 25-7); Italia-Germania (ore 11)

Finali



3/4° posto: Slovenia-Germania 3-0 (25-23, 25-21, 25-20)



1/2° posto: Italia-Ucraina 3-0 (25-14, 25-19, 25-22)

LE UNDICI AZZURRE:

Flavia Barigelli (A.S.D. Astrolabio 2000); Raffaela Battaglia (Pallavolo Raffaele Battaglia); Giulia Bellandi, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli, Elisa Spediacci (Dream Volley Pisa); Silvia Biasi (Volley Codognè); Francesca Bosio (Argentario Calisio Volley); Anna Ceccon (Giocoparma ASD); Valentina Dallari (Sitting Modena Volley); Sara Desini (Pallavolo Olbia).