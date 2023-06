Decise le finaliste del Campionato di sitting

PARMA- Nella seconda giornata delle finali del Campionato Assoluto maschile e femminile di sitting volley in corso a Parma sono arrivati i primi verdetti dai campi. Le finali per l’assegnazione degli scudetti, in programma domani mattina alla Palestra “Pala Ponti” (Via Luigi Anedda, 1) di Parma, vedranno protagoniste Dream Volley Pisa e Cedacri SV Giocoparma, nel femminile, e L'Abbondanza del Pane Nola e Cedacri SV Giocoparma nel maschile.