Europei di Sitting Volley: le azzurre fanno tris con la Germania

Nel primo set le azzurre sono partite con la solita aggressività vista nei match precedenti e si è portata in vantaggio (8-4). Nella fase centrale del set la Germania ha provato a rimettersi in carreggiata (15-13). Bosio e compagne, però, hanno nuovamente spinto sull’acceleratore e chiuso (25-21).

Nel secondo le azzurre hanno subito preso in mano la situazione mettendo in grossa difficoltà la difesa tedesca (18-11). Nel finale le azzurre hanno sapientemente amministrato fino al conclusivo (25-14).

Il terzo set, invece, è stato molto più combattuto con le due squadre che non si sono risparmiate. Nel finale però l’Italia ha saputo chiudere ai vantaggi (26-24) regalandosi il terzo successo e il primato nella pool A.

I PROTAGONISTI

Silvia Biasi (Italia)- « Oggi eravamo molto cariche, ci tenevamo a battere la Germania perché era una nostra storica rivale. Abbiamo giocato come sappiamo e alla fine siamo riuscite a vincere 3-0 mantenendo il primo posto nel girone. Domani scenderemo nuovamente in campo per affrontare nell’ultimo match l’Ungheria che sulla carta è meno forte di noi. Ma non dobbiamo sottovalutare nessun avversario e mantenere sempre alta la guardia e l’attenzione. All’inizio di questo europeo siamo partite un po' frenate e poi man mano ci siamo sciolte e iniziato a giocare come sappiamo ».

IL TABELLINO-



ITALIA-GERMANIA 3-0 (25-21, 25-14, 26-24)

ITALIA: Ceccatelli 5, Bellandi 5, Bosio 9, Pedrelli 9, Cirelli 8, Battaglia 2, Biasi (L). Aringhieri 2. N.e. Barigelli, Desini, Spediacci, Moggio. All. Ribeiro

GERMANIA: Kiewik 7, Schmolders 6, Scholten 8, Cavier 6, Cierpka 2, Schiffler 6. Wilkens, Seifert 3, Dreblow. N.e. Talabudzinow. All. Herzog

DURATA SET: 21', 20', 28'. Tot: 69’

ITALIA: 7 a, 3 bs, 7 mv, 21 et.

GERMANIA: 2 a, 13 bs, 5 mv, 36 et.

IL CALENDARIO E RISULTATI DEI CAMPIONATI EUROPEI FEMMINILI-

Pool A: Italia, Germania, Ungheria, Croazia, Turchia.

Pool B: Slovenia, Ucraina, Francia, Polonia, Gran Bretagna.

Lunedì 9 ottobre 2023

Pool A – Germania-Croazia 3-0 (25-8, 25-3, 25-8)

Pool B – Ucraina-Polonia 3-0 (27-25, 25-16, 25-15)

Pool B – Slovenia-Gran Bretagna 3-0 (25-12, 25-5, 25-11)

Pool A – Italia-Turchia 3-0 (25-2, 25-6, 25-5)

Martedì 10 ottobre 2023

Pool B – Ucraina-Francia 3-0 (25-4, 25-11, 25-15)

Pool A – Germania-Ungheria 3-0 (25-11, 25-11, 25-11)

Pool B – Slovenia-Polonia 3-0 (25-21, 25-20, 25-19)

Pool A – Italia-Croazia 3-0 (25-4, 25-7, 25-9)

Mercoledì 11 ottobre 2023

Pool B – Gran Bretagna-Francia 3-1 (25—21, 25-21, 9-25, 25-16)

Pool A – Turchia-Ungheria 1-3 (12-25, 6-25, 26-24, 12-25)

Pool B – Slovenia-Ucraina 3-0 (26-24, 25-20, 25-19)

Pool A – Italia-Germania 3-0 (25-21, 25-14, 26-24)

Giovedì 12 ottobre 2023

Ore 9.15 – Pool A – Ungheria-Croazia

Ore 9.30 – Pool B – Francia-Polonia

Ore 11.45 – Pool B – Ucraina-Gran Bretagna

Ore 12.00 – Pool A – Germania-Turchia

Ore 18.15 – Pool B – Francia-Slovenia

Ore 19.00 – Pool A – Ungheria-Italia

Venerdì 13 ottobre 2023

Ore 9.15 – Pool B – Polonia-Gran Bretagna

Ore 9.30 – Pool A – Croazia-Turchia

Quarti di finale

Ore 16.00 – QF1– A3-B2

Ore 18.00 – QF2 – A2-B3

Ore 18.15 – QF3 – A1-B4

Ore 18.30 – QF4 – A4-B1

Sabato 14 ottobre 2023

Ore 9.30 e ore 12.00 – Semifinali 5°-8° posto

Ore 15.30 – Finale 9°-10° posto

Ore 15.45 e ore 16.00 – Semifinali 1°-4° posto

Domenica 15 ottobre 2023

Ore 9.00 – Finale 7°-8° posto

Ore 11.00 – Finale 5°-6° posto

Ore 12.00 – Finale 3°-4° posto

Ore 15.00 – Finale 1°-2° posto