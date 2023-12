Ad Ancona si assegna la Coppa Italia di sitting volley

ANCONA- Nola Città dei Gigli- Volley Academy e Cedacri GiocoparmaVCCesena - Synergie Fermana, la corsa per la conquista della Coppa Italia maschile di Sitting Volley partirà con queste due sfide.

La Final Four, in programma al Palabrasili di Ancona, prenderà il via sabato 16 dicembre con la prima semifinale alle ore 18 tra la formazione campana campione d’Italia e detentrice della Coppa Italia Nola dei Gigli e la Volley Academy TC giunta quarta alle finali del Campionato Italiano disputate lo scorso giugno a Parma.

Nell’altra semifinale in programma sempre nello stesso impianto alle ore 18.15 la Cedacri GiocoparmaVCCesena, terza nella passata edizione della Coppa Italia, sfiderà i marchigiani della Synergie Fermana.

Il torneo prevede dunque che le quattro squadre si affronteranno nella prima giornata in due semifinali incrociate basate sulla classifica finale del Campionato Italiano 2023. Domenica 17 dicembre, invece, la manifestazione continuerà con la finale 3/4° posto tra le squadre perdenti, mentre le formazioni che usciranno vincitrici nelle rispettive semifinali si affronteranno nella finale valevole per il titolo.

IL PROGRAMMA GARE-

Coppa Italia 2023 maschile



16 dicembre, ore 18: Nola Città dei Gigli - Volley Academy TC



16 dicembre, ore 18.15: Cedacri GiocoparmaVCCesena - Synergie Fermana



17 dicembre, ore 10: Finale 3/4° posto



17 dicembre, ore 12: Finale 1/2° posto

I ROSTER

NOLA CITTÀ DEI GIGLI: Alfredo Diana, Michele Emanuele Di Ielsi, Sergio Ignoto, Luigi Liguori, Paolo Mangiacapra, Fabio Marsiliani, Giuseppe Mautone, Francesco Meo, Victor Palazzolo, Guido Pasciari, Vittorio Pasciari, Giancarlo Quinto, Pasquale Spacagno, Salvatore Striano, Pasquale Vecchione. All. Vittorio Pasciari – Guido Pasciari.

VOLLEY ACADEMY TEODORO CICATELLI OLEVANO: Vincenzo Bufano, Francesco Maria Cerulo, Manuel Cicatelli, Alessandro D’Amico, Michele Fiscina, Carmine Lanaro, Roberto Maglio, Andrea Pinto, Damiano Salicone, Michele Salicone, Cristian Venosa. All. Teodoro Cicatelli.

CEDACRI GIOCOPARMA VCCESENA: Davide Bassoli, Stefano Belfiore, Simone Burzacchi, Gabriele Camisa, Mattia Canali, Claudio Farcas, Angelo Gelati, Mady Kante, Giuseppe La Montagna, Giovanni Monteverdi, Simone Monteverdi, Gianluca Poma, Giuseppe Siddiolo, Massimo Zileri. All. Vincenzo Gagliardi.

SYNERGIE FERMANA: Giacomo Cappelletti, Cristiano Crocetti, Michele Del Rosso, Lorenzo Giacobbi, Alessandro Issi, Jacopo Manamini Pozzi, Alessandro Postacchini, Federico Ripani, Enrico Rossi, Riccardo Rossi, Riccardo Scendoni, Luca Vallasciani. All. Lorenzo Giacobbi – Riccardo Scendoni.