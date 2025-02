A Rimini si assegna la Coppa Italia Femminile

RIMINI-La Casa del Volley di Rimini si prepara ad ospitare la 5ª edizione della Coppa Italia femminile di sitting volley, ultimo trofeo in palio della Stagione 2024. A distanza di poco meno di un mese dalla Coppa Italia maschile, manifestazione andata in scena a Collecchio (PR) e vinta per la quinta volta consecutiva dai I Santi Ortopedie Nola, saranno ora le donne ad affrontarsi in questo nuovo e affascinante quadrangolare.