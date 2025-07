Europei Sitting: le azzurre in semifinale

GYOR (UNGHERIA)- Ancora un successo per la nazionale femminile impegnata a Gyor (Ungheria) nei Campionati Europei di sitting volley. Un cammino fino ad ora perfetto per le azzurre di Pasquale D’Aniello che, nella rassegna continentale, hanno collezionato cinque vittorie in altrettante gare giocate. L’ultima, in ordine di tempo, è arrivata questa mattina ed ha permesso alle italiane di staccare il pass per le semifinali. Grazie al rotondo successo sull’Ungheria per 3-0 (25-7, 25-9, 25-12), Francesca Bosio e compagne torneranno in campo domani, venerdì 1 agosto, alle ore 14:15 contro l’Ucraina, che in mattinata ha superato 3-0 (25-19, 25-16, 25-16) la Germania.