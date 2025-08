Europei Sitting: l’Italia è in finale

GYOR (UNGHERIA)- Ancora un successo per la nazionale femminile impegnata a Gyor (Ungheria) nei Campionati Europei di sitting volley. Questo pomeriggio, le azzurre di Pasquale D’Aniello hanno superato con un rotondo 3-0 (25-21, 25-18, 25-16) l’Ucraina, staccando così il pass per la finalissima del torneo. Domani, sabato 2 agosto, l’Italia tornerà in campo alle 14 per affrontare l’Olanda, che si è aggiudicata l’ultimo atto della rassegna continentale vincendo al tie-break 3-2 (14-25, 18-25, 25-22, 25-23, 16-14) contro la Slovenia.

ITALIA – UCRAINA-

Sesto sigillo per l’Italia. Sesto rotondo successo per le azzurre di Pasquale D’Aniello che anche stavolta, non hanno lasciato spazio alle avversarie, chiudendo tutte le sfide della rassegna continentale con il punteggio di 3-0. Nulla da fare neppure per l’Ucraina che, questo pomeriggio, ha dovuto cedere ad un’Italia cinica e determinata a bissare il primo posto conquistato a Caorle (VE) nel 2023. Una gara in cui Francesca Bosio e compagne hanno dominato dall’inizio alla fine, dando vita ad una prestazione di rilievo. Dopo aver chiuso il primo parziale a +4 (25-21), le ragazze di D’Aniello si sono ripetute anche nei due set successivi, chiusi con autorità e freddezza (25-18, 25-16), evidenziando un grande lavoro di gruppo.

IL TABELLINO-

ITALIA – UCRAINA 3-0 (25-21, 25-18, 25-16)

ITALIA: Bellandi 3, Bosio 6, Pedrelli 7, Battaglia 7, Cirelli 15, Ceccatelli 9, Biasi (L). N.e.: Barigelli, Desini, Sarzi Amadé, Ceccon, Moggio. All. D’Aniello.

UCRAINA: Hordiichuk 5, Filon 4, Shremet 1, Zhuk 14, Vladychynska 3, Lakatosh 5. Lykhodid 3, Chuha. N.e.: Liashyk. All. Malohan.

Durata: 26', 23’, 21’.

Italia: a 3, bs 5, mv 8, et 20.

Ucraina: a 6, bs 6, mv 6, et 28.

LE POOL-

POOL A: Ungheria, Polonia, Slovenia, Ucraina.

POOL B: Italia, Croazia, Francia, Germania, Olanda.

IL CALENDARIO-

28 LUGLIO

Ore 12:30: Italia-Croazia 3-0 (25-13, 25-4, 25-10)

29 LUGLIO

Ore 10:30: Italia-Olanda 3-0 (25-13, 25-16, 25-14)

30 LUGLIO

Ore 10:15: Italia-Francia 3-0 (25-5, 25-13, 25-10)

Ore 16:15: Italia-Germania 3-0 (25-14, 25-9, 27-25)

31 LUGLIO

Ore 12: Slovenia – Francia 3-0 (25-11, 25-15, 25-16)

Ore 12:15: Ucraina – Germania 3-0 (25-19, 25-16, 25-16)

Ore 12:30: Italia – Ungheria 3-0 (25-5, 25-13, 25-10)

Ore 14:15: Polonia – Olanda 0-3 (26-28, 17-25, 22-25)

1 AGOSTO:

Semifinali

Ore 12:15: Slovenia – Olanda 2-3 (25-14, 25-18, 22-25, 23-25, 14-16)

Ore 14:15: Italia – Ucraina 3-0 (25-21, 25-18, 25-16)

2 AGOSTO:

Finali

Ore 10, finale 3°/4° posto: Slovenia – Ucraina

Ore 14, finale 1°/2° posto: Italia – Olanda