World Cup: l'Italia di D'Aniello ko in semifinale contro il Brasile

FORT WAYNE (STATI UNITI)- Non riesce, alle azzurre di Pasquale D’Aniello, l’impresa di accedere alla finale della World Cup , torneo internazionale in corso di svolgimento a Fort Wayne (Indiana, Stati Uniti D’America). Bosio e compagne, infatti, si sono arrese in semifinale a un Brasile nettamente superiore con il punteggio di 3-0 (25-14, 25-15, 25-7). Il team verdeoro era già stato affrontato nel girone e anche lì era arrivata una sconfitta con lo stesso punteggio.

L’Italia tornerà in campo nel pomeriggio alle ore 16, per l’ultima partita del torneo americano, dove affronterà il Canada nella finale 3°-4° posto.

Il tabellino-

BRASILE-ITALIA 3-0 (25-14, 25-15, 25-7)

BRASILE: Dellangelica 14, Nascimento 7, Da Costa 8, Petit 11, Jesus Da Silva 10, Pereira 5, De Almeida (L). N.e.: Santos, Godoy Brito, Freitas, De Abreu, De Sousa. All. Dan.

ITALIA: Bellandi 3, Bosio 6, Ceccon 1, Battaglia 3, Cirelli 7, Ceccatelli, Biasi (L). Barigelli, Sarzi Amadè 1, Moggio. N.e.: Desini. All. D’Aniello

Durata set: 18’, 20’, 19’. Tot: 57'

Italia: 3 a, 3 bs, 7 mv, 20 et

Brasile: 12 a , 5 bs, 8 mv, 15 et

I RISULTATI DELLE AZZURRE NEL GIRONE

Italia-USA 3-2 (18-25, 18-25, 25-22, 25-17, 16-14)

Italia-Canada 1-3 (20-25, 25-19, 21-25, 24-26)

Italia-Brasile 0-3 (18-25, 21-25, 17-25)

Italia-Olanda 3-0 (25-13, 25-12, 25-23)

Italia-Germania 3-0 a tavolino

I RISULTATI DELLE SEMIFINALI

USA-Canada 3-0 (25-17, 25-14, 25-22)

Brasile-Italia 3-0 (25-14, 25-15, 25-7)

LE FINALI

3°-4° posto, 18/10 ore 16: Italia-Canada

1°-2° posto, 18/10 ore 21: USA-Brasile

*Orari di gioco italiani.

Si è chiuso con una vittoria il percorso a Fort Weyne (Indiana, Stati Uniti) della nazionale maschile di sitting volley nella World Cup 2025. Ieri sera gli azzurri di coach Marcello Marchesi si sono infatti imposti 3-0 (25-11, 25-15, 25-14) sull’India, centrando la prima vittoria e chiudendo la manifestazione al tredicesimo posto.

Si è chiuso dunque il sipario sulla World Cup 2025. Un torneo sicuramente non semplice per gli azzurri; l’Italia ha infatti affrontato alcune tra le più forti formazioni del panorama mondiale, dove la maggiore esperienza dei rivali, anche in termini di gestione dei momenti chiave dei match, ha fatto la differenza. La vittoria contro l’India, arrivata al termine di un percorso condito da sei sconfitte subite rispettivamente contro Kazakistan, Francia, Stati Uniti, Thailandia, Polonia e Canada, ha però assunto grande importanza a livello mentale in una squadra che ha dimostrato di avere importanti margini di miglioramento. Il gruppo azzurro farà dunque rientro in Italia con un prezioso bagaglio d’esperienza e con la consapevolezza di dover lavorare sodo per presentarsi al meglio nelle prossime uscite.

Il tabellino

ITALIA-INDIA 3-0 (25-11, 25-15, 25-14)

ITALIA: Di Ielsi 3, Ripani 8, Crocetti 5, Dalpane 15, Orsolini 7, Invernizzi 7, Cornacchione (L). Ignoto 3, Cordioli 5, Nadai 4, Dalmasso. N.e. Mangiacapra. All. Marchesi.

INDIA: Gadipally, Ragula 3, Suyambuungadurai 3, Ramasamy 6, Chander, Annam 2. Lingadahalli 1, Vusukamilla.

Durata: 14', 17', 16' Tot: 47’

Italia: a 12, bs 10, mv 7, et 25.

India: a 2, bs 4, mv 5, et 18.

I RISULTATI DEGLI AZZURRI

12 OTTOBRE

Italia-Kazakistan 0-3 (15-25, 23-25, 10-25)

13 OTTOBRE

Italia-Francia 2-3 (25-22, 14-25, 21-25, 25-23, 15-17)

14 OTTOBRE

Italia-Stati Uniti 0-3 (15-25, 14-25, 17-25)

Italia-Thailandia 1-3 (22-25, 17-25, 25-13, 23-25)

15 OTTOBRE

Italia-Polonia 0-3 (18-25, 9-25, 19-25)

17 OTTOBRE

Italia-Canada 0-3 (12-25, 17-25, 11-25)

Italia-India 3-0 (25-11, 25-15, 25-14)

*orari di gioco italiani



