La Coppa Italia femminile la alza Pisa 

SIDERNO (REGGIO CALABRIA)- Si è conclusa questa mattina, in Calabria, la due giorni della Coppa Italia femminile di Sitting Volley 2025 , ultimo trofeo della stagione. Ad alzare il trofeo al cielo sono state le ragazze della Dream Volley Pisa che, nella finale per il primo e secondo posto, hanno superato con il punteggio di 3-1 (17-25, 25-23, 25-17, 25-19) le eterne rivali della Cedacrì Gioco Parma, campionesse d’Italia in carica. La Dream Volley Pisa, guidata in panchina da Eva Ceccatelli, dopo la conquista della coppa Italia 2024, si regala la soddisfazione di rivincerla per la quarta volta nella sua storia. MVP della manifestazione è stata eletta Sara Cirelli, autrice di una prestazione superlativa oggi in finale. La giornata delle finali femminili si è aperta alle ore 9.30 con la gara valevole per il terzo e quarto posto tra I Santi Ortopedie Nola e Diasorin Fenera Chieri. A vincere sono state le campane guidate da Pasciari, che hanno regolato in meno di un’ora di gioco con il punteggio di 3-0 (25-12, 25-10, 25-13) la compagine piemontese.

Tornando alla finale per il primo e secondo posto primo set cominciato all’insegna dell’equilibrio, con le due forti formazioni che annoverano nei loro roster ben 7 giocatrici della Nazionale azzurra, che si sono alternate al comando fino a quando un ace di Cirelli ha regalato il punto del + 5 per Pisa che ha costretto il coach di Parma ad interrompere il gioco con un time-out.

La Dream Volley Pisa al rientro in campo ha continuato a spingere forte sull’acceleratore andando sul (13-5). Con il passare delle azioni la Cedacrì GiocoParma ha provato a reagire e ricucito in parte lo svantaggio (18-13).

Pisa nel finale, brava in quasi tutte le fasi del gioco, ha chiuso il set in proprio favore con il 25-7 firmato da Cirelli.

Il secondo set è iniziato con Parma che ha spinto forte, portandosi avanti (9-5) con un ace di Amadè. Pisa però risponde colpo su colpo e presto ha trovato il punto del pareggio (9-9). Da questo momento in poi è stata la Dream Volley a riprendere il comando del gioco compiendo prima il sorpasso; nelle battute finale però la Cedacrì GiocoParma ha trovato il giusto allungo che ha portato la squadra emiliana a chiudere in proprio favore il secondo set 25-23. 1-1 tra Pisa e Parma.

Terzo set ancora una volta caratterizzato dal grande agonismo con le due formazioni che non si sono risparmiate. Pisa trascinata dai colpi dei propri attaccanti ha provato a portarsi avanti (9-7). Nel momento chiave del set la Dream Volley ha trovato il ritmo giusto ed ha chiuso in vantaggio 25-17.

Nel quarto set è ancora una volta l’equilibrio a farla da padrona in avvio con le due squadre che hanno viaggiato per diversi minuti appaiate (8-8). La formazione toscana, come fatto anche nel terzo set, ha poi spinto nuovamente forte sull’acceleratore costringendo Parma anche a qualche errore di troppo (15-13). In questa fase Pisa ha continuato a giocare bene ed è arrivata la vittoria del set 25-19 che ha permesso loro di aggiudicarsi l’edizione 2025 della Coppa Italia femminile.

Al termine della finale si è svolta la consueta cerimonia di premiazione della Coppa Italia maschile e femminile, cui hanno partecipato tra gli altri il consigliere federale Marco Mari e il presidente del CR Fipav Calabria Carmelo Sestito.

I RISULTATI

Semifinali 1°-4° posto

CEDACRI GIOCOPRVCCESENA vs DIASORIN FENERA CHIERI 3-0 (25-6, 25-7, 25-18)

DREAM VOLLEY PISA vs I SANTI ORTOPEDIE NOLA 3-1 (25-17, 25-17, 21-25, 26-24)

Finale 3° e 4° posto

DIASORIN FENERA CHIERI vs I SANTI ORTOPEDIE NOLA 0-3 (12-25, 10-25, 13-25)

Finale 1° e 2° posto

CEDACRI GIOCOPRVCCESENA vs DREAM VOLLEY PISA 1-3 (25-17, 23-25, 17-25, 19-25)