La nazionale femminile in raduno al Centro Pavesi
MILANO- Nuovo collegiale per la Nazionale femminile di sitting volley. La nazionale azzurra, guidata dal DT Pasquale D’Aniello, continua la preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali.
Per questo collegiale il tecnico azzurro ha convocato tredici atlete che si raduneranno al Centro Pavesi di Milano da venerdì 27 febbraio a domenica 1° marzo, al termine dell’allenamento mattutino.
Le atlete convocate-
Giulia Aringhieri, Giulia Bellandi, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli, Elisa Spediacci (Dream Volley Pisa), Silvia Giuseppina Macchiarulo; Flavia Barigelli (Astrolabio); Raffaela Battaglia (Villese Volley Villa S.G.); Silvia Biasi (Volley Codognè); Alessandra Moggio (Ancis Villaricca); Alice Nava (Sitting Brembate Sopra), Annamaria Minichino (Elisa Volley Pomigliano); Federica Raoni (Eagles Volley Ceccano).
Lo staff-
Pasquale D’Aniello (1° Allenatore), Massimo Beretta (2° allenatore), Christian Musenga (Medico), Andrea Di Noia (Fisioterapista), Flavia Guidotti (Preparatrice atletica), Fabio Marsiliani (Team Manager).