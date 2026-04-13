Il Fantomi Sarajevo vince per la 5a volta la Champions

NAPOLI- La seconda Champions Cup Men di Sitting Volley organizzata in Campania non ha deluso le attese. L'edizione dal livello tecnico più alto, secondo gli esperti, con i migliori atleti del mondo a sfidarsi sul taraflex del Palavesuvio di Napoli.

Per la quinta edizione di fila - la prima fu disputata a Nola nel 2022 - il Fantomi Sarajevo si laurea campione battendo lo Spid Sarajevo, in una finale tutta bosniaca che ha visto in campo 11 medaglie d'oro olimpiche. Per la cronaca, la finale è terminata 3-2, con lo Spid due volte in vantaggio ma puntualmente rimontato dal Fantomi, che nel tie break ha imposto la legge dei campioni.

A rappresentare l'Italia nella massima competizione continentale per club c'era il Nola Città dei Gigli, da sei anni dominatrice assoluta del campionato italiano e, per la terza edizione di fila, ad un passo dal podio della rassegna europea. La gioia più grande per la squadra allenata da Guido Pasciari è arrivata al termine delle gare del sabato, quando ai quarti di finale è riuscita a ribaltare il pronostico contro i fortissimi tedeschi del Bayer Leverkusen, che proprio nella precedente edizione avevano impedito al Nola di centrare il podio nella finalina del 3°- 4° posto. La vittoria dei quarti è stata celebrata sulle note di "O' Surdato 'nnammurato", il cui ritornello era stampato anche sulle maglie del Nola, una divisa celebrativa con le frasi più belle della canzone napoletana, a cui la divisa rendeva omaggio. I campioni del Fantomi hanno poi eliminato Nola in semifinale, ma per il team campano è arrivata la grande soddisfazione del premio individuale ricevuto dal giovanissimo figlio d'arte Guido Pasciari Jr (Miglior Palleggiatore del torneo).

Sul terzo gradino del podio si è piazzata Kiev (eliminata in semifinale dallo Spid), che ha battuto 3-0 Nola nella finalina. Fa rabbrividire il pensiero che molti ragazzi normodotati, presenti nel roster ucraino, a breve partiranno per il fronte per difendere il proprio paese. La guerra è purtroppo il tema ricorrente di questo sport, che mette insieme normodotati e disabili - a differenza delle competizioni per nazionali, che prevedono solo disabili in campo: le prime competizioni di Sitting Volley nascono infatti in Bosnia nella seconda metà degli anni '90, per dare a tutte le vittime della guerra, sopravvissute ma mutilate, una nuova speranza.