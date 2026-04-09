Presentata a Napoli la Champions Cup Men

A fare gli onori di casa e a ribadire l'appoggio delle istituzioni al movimento paralimpico sono intervenuti Sergio Colella (Consigliere della Città Metropolitana e del Comune di Napoli) e Maura Striano (Assessore all'Istruzione e alle Famiglie del Comune di Napoli), affiancati da Agostino Felsani (Delegato CONI per la Provincia di Napoli).

A illustrare il peso internazionale e la macchina organizzativa del torneo si sono alternati i vertici sportivi: Nello Calleja (Direttore Generale del Paravolley Europe), Massimo Sala (Vicepresidente FIPAV), Guido Pasciari (Presidente FIPAV Campania) e Luigi Saetta (Consigliere FIPAV e Presidente del Comitato Organizzatore Locale).

A chiusura della conferenza, un emozionante fuori programma che ha omaggiato le radici campane della competizione: Elvezia Chiacchiaro, Presidente del Nola Città dei Gigli, ha svelato a sorpresa la nuova divisa ufficiale della squadra insieme all'arch. Pasquale Conventi, autore della maglia, che ne ha illustrato in anteprima il concept creativo e identitario: sarà infatti un omaggio alla canzone napoletana, con le frasi più belle delle canzoni simbolo di Napoli, che andranno a formare una texture elegante. Presenti alla conferenza stampa anche i Consiglieri regionali Gaetano Cinque, Maria Carillo, Massimiliano Menditti e il Presidente del CT Caserta Stanislao Supino.

Il programma

Le migliori 8 società d'Europa sono pronte a dare spettacolo: dal 10 al 12 aprile il PalaVesuvio vedrà esibirsi i migliori atleti d'europa. La gara d'esordio vedrà il Nola, sei volte Campione d'Italia, affrontare subito i campioni in carica del Fantomi Sarajevo (4 Champions in bacheca in altrettante partecipazioni).

La tre giorni di gare rientra nel prestigioso calendario di Napoli Capitale Europea dello Sport, kermesse che il mondo della pallavolo continuerà ad arricchire nei prossimi mesi con il Volley S3 (in programma il 22 aprile in Piazza Municipio) e la gara d'esordio degli Europei Maschili (il 10 settembre in Piazza del Plebiscito).

Le parole di Sergio Colella Consigliere della Città Metropolitana e del Comune di Napoli

« I grandi eventi sotto rete. Merito della Fipav Campania e del suo presidente Guido Pasciari. Si prospetta un 2026 sul parquet di grandi emozioni a cominciare con la Champions Cup di Sitting Volley al PalaVesuvio dal 10 al 12 aprile. Ed è la prima volta che Napoli ospiterà la rassegna internazionale di pallavolo paralimpica. Urbe di Partenope sempre più città inclusiva e accogliente che apre le sue porte a manifestazioni di assoluto spessore", afferma Sergio Colella, consigliere delegato allo Sport, Giovani ed Eventi della Città Metropolitana di Napoli, che ha preso parte alla conferenza stampa di presentazione in Sala Pignatiello. "Il nutrito palinsesto di Napoli capitale europea dello sport 2026 combina alto livello e aspetto sociale. Non a caso il 22 aprile spazio al Volley S3 in Piazza Municipio con l'oro mondiale ed europeo Andrea Lucchetta, campionissimo con la Generazione dei Fenomeni, bronzo alle Olimpiadi di Los Angeles 1984, pronto ad avvicinare i bambini ad una meravigliosa disciplina. E poi la tanto attesa gara d'esordio degli Europei maschili contro la Svezia il 10 settembre nella cornice unica ed affascinante di Piazza del Plebiscito. Napoli ha fame di sport, Napoli al centro con l'Amministrazione guidata dal sindaco Gaetano Manfredi e con una attenzione massima alle palestre scolastiche dell'area metropolitana ».

Le parole di Maura Striano, Assessore all'Istruzione e alle Famiglie del Comune di Napoli

« Accogliere a Napoli una competizione come la Champions Cup Men di Sitting Volley significa promuovere concretamente i valori dell’inclusione, del rispetto e della partecipazione. Lo sport paralimpico rappresenta uno straordinario strumento educativo, capace di trasmettere soprattutto ai più giovani il valore delle differenze come ricchezza. Come amministrazione siamo particolarmente orgogliosi di sostenere eventi di questo livello, che uniscono sport e impegno sociale e contribuiscono a rafforzare l'immagine di Napoli quale città aperta e accessibile ».

Le parole di Antonello Calleja, Direttore Generale Paravolley Europe

« Nel 2022 ovviamente tornavamo da due cose un po' lunghe: l'assenza per il Covid, circa un anno o qualcosa, e l'assenza delle coppe per club che fino a 10-12 anni prima era una cosa normale. Fortunatamente quegli anni sono finiti e nel 2021 abbiamo deciso che dovevamo riaccendere e rifare questa cosa, perché crediamo veramente che il futuro del sitting volley risieda nei club. Infatti, di anno in anno stiamo incrementando sia il numero di club che il numero di paesi partecipanti. Per noi è un orgoglio grandissimo tornare qui in Campania; non siamo a Napoli, ma è sempre la stessa regione, lo stesso cuore e la stessa grande ospitalità. Forse questa sarà la competizione più importante di sempre a livello qualitativo. Leggendo i nomi dei partecipanti, si nota che ci sono tantissimi atleti che giocano nelle proprie nazionali: c'è la Bosnia, che è stata campione d'Europa moltissime volte, e il gruppo del Leverkusen dalla Germania, che è molto forte e secondo in Europa. Ci sono poi tre giocatori stranieri che giocano con noi, i giocatori della nazionale italiana e la nazionale croata, che è rappresentata dallo Zagreb. Sinceramente, abbiamo qui la "crema" ovvero i migliori giocatori del sitting volley europeo. Pensiamo che il livello sarà molto alto, se non superiore a quello di un campionato europeo ».

Le parole di Massimo Sala, picepresidente della Federazione Italiana Pallavolo

« Tutto è partito da qui nel 2022, quindi per noi è un doppio motivo d'orgoglio. Il sostegno della Fipav Campania e del presidente Pascari a questa attività è fondamentale e non è un caso che la Campania organizzi una seconda edizione a distanza di pochi anni. Fortunatamente l'attività si sta sviluppando anche in modo strutturato su tutta Italia e la Campania fa da traino in questo ».

Le parole di Guido Pasciari, presidente della Fipav Campania

« Viene espresso orgoglio per come la presenza a livello europeo stia stimolando la crescita del sitting volley non solo in Italia, ma in tutto il continente. C'è una forte fierezza nel rappresentare l'Italia e nel portare avanti il nome di Nola, una piccola città che sta compiendo significativi progressi in ambito sportivo. È stata ideata un'iniziativa originale riguardante la maglia da gioco, dedicata all'aspetto musicale e artistico di Napoli in qualità di Capitale Europea dello Sport. L'obiettivo della squadra è onorare l'Italia cercando di conquistare la prima medaglia europea per la formazione maschile dopo quella conquistata dalla squadra femminile, che ha vinto la medaglia d'argento all'Europa League circa quindici giorni fa. Dopo aver ottenuto diversi quarti posti (le cosiddette "medaglie di legno"), il desiderio ora è quello di puntare a una medaglia più pregiata. La manifestazione presenta un livello altissimo, con squadre molto forti e atleti che vantano già due o tre partecipazioni alle Paralimpiadi. Nonostante l'ambizione, non ci sarà rammarico se il risultato non dovesse arrivare, poiché confrontarsi con avversari di tale calibro rappresenta comunque uno stimolo e un piacere ».