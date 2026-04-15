Gli azzurri a Pavia insieme alla nazionale olandese
VOGHERA (PAVIA)-Tredici atleti, agli ordini del tecnico Marcello Marchesi e del DT Pasquale D'Aniello si alleneranno a Voghera in provincia di Pavia da giovedì 23 a domenica 26 aprile. Un importante test per la nazionale maschile di sitting volley che avrà l'opportunità di testare il proprio stato di forma in un collegiale condiviso con la nazionale olandese.
Per gli azzurri si tratterà del secondo collegiale congiunto stagionale, dopo quello svoltosi a Cuneo dal 5 al 8 febbraio con la Polonia.
I 13 convocati
Simone Burzacchi (Volley Club Cesena); Francesco Maria Cerulo, Paolo Mangiacapra, Davide Nadai (Nola Città dei Gigli ASD); Francesco Cornacchione, Davide Dalpane, Jacopo Invernizzi (Volley 2001 Garlasco); Cristiano Crocetti (Scuola di Pallavolo Fermana); Tommaso Cuoghi (Modena Volley Punto Zero SSDRL); Roberto Dalmasso (Cuneo Volley SSDARL); Federico Fiorini (ASD Cus Verona); Alessandro Issi, Stefano Orsolini (A.S.D. Fiano Romano).
Lo Staff
Marcello Marchesi (1° Allenatore), Angela Galli (2° Allenatore), Mauro Guicciardi (Medico), Antonella Iemma (Fisioterapista), Stefano Tomarchio (Preparatore atletico), Matteo De Robertis (Team Manager).