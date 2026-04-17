Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 17 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
La nazionale femminile di sitting in ritiro a Formia

La nazionale femminile di sitting in ritiro a Formia

Le ragazze guidate dal DT Pasquale D’Aniello, infatti, si raduneranno al Centro di Preparazione Olimpica di Formia (LT) dal 30 aprile al 3 maggio per un nuovo periodo di lavoro
2 min
TagsNazionale FemminileFormiaD'Aniello

FORMIA (LATINA)-Quinto collegiale dell’anno per la Nazionale femminile di sitting volley campione d’Europa in carica. Le ragazze guidate dal DT Pasquale D’Aniello, infatti, si raduneranno nuovamente al Centro di Preparazione Olimpica di Formia (LT) dal 30 aprile al 3 maggio per un nuovo periodo di lavoro. 

Le 15 convocate

Per questo collegiale sono state convocate quindici atlete:  Giulia Aringhieri, Giulia Bellandi, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli, Elisa Spediacci (Dream Volley Pisa); Flavia Barigelli (Astrolabio 2000); Raffaela Battaglia (Villese Volley Villa S.G.); Anna Ceccon (Giocoparma – partenza ore 12:30 del 02/05); Silvia Biasi (GIS Volley Sacile); Sara Desini (Pallavolo Olbia); Alessandra Moggio (Ancis Villaricca); Alice Nava (Sitting V. Brembate Sopra – arrivo entro ore 21:30 del 30/04); Roberta Pedrelli (Volley Club Cesena); Federica Raoni (Eagles Volley Ceccano – arrivo entro ore 19:00 del 01/05); Asia Sarzi Amadè (Energy Volley). 

Lo staff

Pasquale D’Aniello (1° Allenatore), Massimo Beretta (2° allenatore), Christian Musenga (Medico), Riccardo Leone (Fisioterapista), Flavia Guidotti (Preparatrice atletica), Flavio Rocca (Scoutman), Fabio Marsiliani (Team Manager).

 

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sitting volley

Da non perdere

https://www.corrieredellosport.it/news/volley/sitting-volley/2026/04/15-147994775/gli_azzurri_a_pavia_insieme_alla_nazionale_olandeseLa nazionale femminile in raduno al Centro Pavesi

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS