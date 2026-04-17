La nazionale femminile di sitting in ritiro a Formia
FORMIA (LATINA)-Quinto collegiale dell’anno per la Nazionale femminile di sitting volley campione d’Europa in carica. Le ragazze guidate dal DT Pasquale D’Aniello, infatti, si raduneranno nuovamente al Centro di Preparazione Olimpica di Formia (LT) dal 30 aprile al 3 maggio per un nuovo periodo di lavoro.
Le 15 convocate
Per questo collegiale sono state convocate quindici atlete: Giulia Aringhieri, Giulia Bellandi, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli, Elisa Spediacci (Dream Volley Pisa); Flavia Barigelli (Astrolabio 2000); Raffaela Battaglia (Villese Volley Villa S.G.); Anna Ceccon (Giocoparma – partenza ore 12:30 del 02/05); Silvia Biasi (GIS Volley Sacile); Sara Desini (Pallavolo Olbia); Alessandra Moggio (Ancis Villaricca); Alice Nava (Sitting V. Brembate Sopra – arrivo entro ore 21:30 del 30/04); Roberta Pedrelli (Volley Club Cesena); Federica Raoni (Eagles Volley Ceccano – arrivo entro ore 19:00 del 01/05); Asia Sarzi Amadè (Energy Volley).
Lo staff
Pasquale D’Aniello (1° Allenatore), Massimo Beretta (2° allenatore), Christian Musenga (Medico), Riccardo Leone (Fisioterapista), Flavia Guidotti (Preparatrice atletica), Flavio Rocca (Scoutman), Fabio Marsiliani (Team Manager).