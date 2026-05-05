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martedì 5 maggio 2026
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D'Aniello ha convocato 10 giocatrici per Golden Nations League

D'Aniello ha convocato 10 giocatrici per Golden Nations League

Dopo cinque stage di allenamento il tecnico azzurro ha scelto il roster che affronterà l'evento in programma a Lipsia in Germania. da venerdì 15 a domenica 17 maggio.
1 min
TagsNazionale SittingGolden Nations LeagueD'Aniello

LIPSIA (GERMANIA)-Ricomincia la stagione internazionale per la Nazionale femminile di sitting volley bicampione d’Europa in carica. Le ragazze del DT Pasquale D’Aniello infatti, dopo cinque ritiri preparatori, sono pronte per affrontare la Golden Nations League; manifestazione in programma a Lipsia (Germania) da venerdì 15 a domenica 17 maggio. 

Le 10 atlete convocate

Flavia Barigelli (ASD Astrolabio 2000); Raffaela Battaglia (Villese Volley Villa S.G.); Giulia Bellandi, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli, Elisa Spediacci (Dream Volley Pisa); Silvia Biasi (GIS Volley Sacile); Anna Ceccon (Giocoparma); Roberta Pedrelli (Volley Club Cesena); Asia Sarzi Amadè (Energy Volley). 

Lo staff

Pasquale D’Aniello (1° Allenatore), Massimo Beretta (2° allenatore), Christian Musenga (Medico), Riccardo Leone (Fisioterapista), Flavia Guidotti (Preparatrice atletica), Flavio Rocca (Scoutman), Fabio Marsiliani (Team Manager). 

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sitting volley

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