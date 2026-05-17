L'Italia Femminile vince la Golden Nations League

Le parole del tecnico Pasquale d’Aniello

« Direi che siamo molto soddisfatti, perché vincere in Golden League era uno dei nostri obiettivi di questa stagione. Un torneo come questo è molto importante anche in ottica di preparazione ai Campionati del Mondo, che giocheremo a luglio in Cina. Ci aspettavamo delle risposte: la squadra deve migliorare su alcuni aspetti per far fronte alle difficoltà che si possono incontrare in partita. Devo dire che usciamo rafforzati dopo questa manifestazione. Le ragazze si sono espresse davvero bene e non abbiamo dato scampo a nessuna avversaria. I rari momenti di difficoltà li abbiamo gestiti bene e andiamo via da Lipsia con una grande soddisfazione per quello che abbiamo fatto. Siamo consapevoli che le prossime manifestazioni ci vedranno ancora protagonisti, perché abbiamo dalla nostra il grande lavoro che stiamo facendo. Voglio aggiungere che queste atlete sono davvero encomiabili per quello che hanno dato in passato e per quello che sono sicuro daranno ancora in futuro. Noi dello staff lavoriamo con un gruppo davvero eccezionale ».

Le parole di Sara Cirelli

« Questo torneo è andato molto bene e siamo felici di aver rivinto, dopo il 2024, questo trofeo. Siamo felici di aver iniziato la stagione in questo modo e di aver vinto tutte le gare, perdendo soltanto un set contro le padrone di casa della Germania. Sono inoltre soddisfatta dell’atteggiamento generale che abbiamo avuto dall’inizio alla fine del torneo. È stata una bella iniezione di fiducia in vista del Mondiale ».

Il tabellino

ITALIA - SLOVENIA 3-0 (25-22, 25-18, 25-16)

ITALIA: Bellandi 7, Pedrelli 3, Ceccatelli 17, Cirelli 23, Barigelli, Battaglia 6, Spediacci, Sarzi, Ceccon 5, Blasi (L), All. D’Aniello

SLOVENIA: Ferjan 3, Jeler 2, Ocepek 8, Vrabic 11, Brik 16, Kocmur 2, Kodric, All. Pokleka

Durata: 22’, 18’, 17’ Tot: Tot: 57’

Italia: 17 a, 3 bs, 9 mv, 17 et

Slovenia: 6 a, 4 bs, 4 mv, 26 et

I RISULTATI DELL’ITALIA ALLA GOLDEN NATIONS LEAGUE 2026

Italia - Slovenia 3-0 (25-22, 25-18, 25-16)

Ucraina - Italia 0-3 (11-25, 20-25, 15-25)

Italia - Francia 3-0 (25-10, 25-9, 25-7)

Italia - Germania 3-1 (25-14, 25-16, 25-27, 25-12)

Italia - Olanda 3-0 (28-26, 25-15, 25-16)