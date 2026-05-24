Nola-Pisa è la finale femminile del campionato italiano

REGGIO EMILIA- Si sono concluse alla Palestra Rivalta Nuova di Reggio Emilia le semifinali della nona edizione del Campionato Italiano di Sitting Volley. Saranno Dream Volley Pisa e I Santi Ortopedie Nola a contendersi domani mattina, alle ore 9:30, il titolo tricolore. Le gare disputate oggi hanno infatti definito le due finaliste del torneo, al termine di semifinali intense e ricche di spettacolo che hanno regalato emozioni e confermato l’alto livello della competizione. Netto il successo del Nola, capace di imporsi con autorità nella propria semifinale contro Diasorin Fenera Chieri per 3-0 (25-10, 25-16, 25-10), mentre decisamente più combattuta l’altra sfida, con il Pisa bravo a ribaltare una situazione inizialmente complicata dopo aver perso il primo set contro Cedacri Gioco PRVCESENA, gara poi vinta col punteggio di 3-1 (19-25, 25-4, 25-16, 25-18).

Da una parte, per il Pisa, la voglia di riscattare la finale persa nella passata edizione, dall’altra il desiderio delle campane di salire sul gradino più alto del podio: tutti gli ingredienti sono pronti per una finale che promette grande equilibrio ed emozioni.

Presenti a Reggio Emilia anche il Direttore Tecnico delle squadre nazionali di sitting volley e commissario tecnico della Nazionale femminile, Pasquale D’Aniello e il commissario tecnico della Nazionale maschile, Marcello Marchesi, che hanno seguito da vicino le semifinali della manifestazione.

Il terzo gradino del podio è andato alla Cedacri GiocoPRVCesena Parma, che nella finale 3°/4° posto ha superato Diasorin Fenera Chieri con il punteggio di 3-0 (25-12, 25-15, 25-18).

L’organizzazione della tappa in Emilia Romagna è resa possibile grazie al sostegno della Regione Emilia Romagna, che con il progetto Sport Valley, da anni sostiene le attività federali e anche grazie al Comune di Reggio Emilia e alla sua Fondazione per lo Sport.

Le parole di Annamaria Minichino, capitana de I Santi Ortopedie Nola

« Siamo entrate in campo un po’ emozionate perché sentivamo il peso di questa gara. Pian piano siamo riuscite a imporre il nostro gioco, conquistando una finale che giocheremo al nostro meglio ».

Le parole di Eva Ceccatelli, capitano ed allenatore della Dream Volley Pisa

« Avevamo preparato molto bene questa sfida infatti penso sia stata una bella gara. Al Campionato Italiano Pisa è sempre arrivata in finale e a prescindere da come andrà, sono molto contenta ».

I ROSTER FEMMINILI

Cedacri GiocoPRVCesena: Marika Parise, Michela Magnani, Maria Agostino, Elena Izzo, Eleonora Colla, Roberta Pedrelli, Diletta Del Prete, Marta Alleluia, Silvia Montuori, Anna Ceccon, Teresa Oddi, Asia Sarzi Amadè, Sara Caroli. All. Fabio Marmiroli.

Dream Volley Pisa: Giulia Bellandi, Michela Masini, Anna Maria Kinsky Dal Borgo, Federica Manca, Silvia Giuseppina Macchiarulo, Raffaela Battaglia, Eva Ceccatelli, Olga Mastroianni, Sara Cirelli, Flavia Barigelli, Giulia Aringhieri, Elisa Spediacci, Giulia Benotto, Carla Ninu. All. Eva Ceccatelli.

I Santi Ortopedie Nola: Rita Mautone Elia, Elisida Angelillo, Antonella Di Cesare, Anna Pericolo, Alessandra Moggio, Annamaria Minichino, Matilde D’Angelo, Annalisa Tramparulo, Chiara Toscano, Aurora Consagra. All. Guido Pasciari.

Diasorin Fenera Chieri: Michela Guarnieri, Giulia Zatta, Marly Denise Claros Aguila, Laura Gaiotti, Alessia Moretto, Sabina Fornetti, Chiara Burzio, Giulia Nicotera, Claudia Zatta. All. Andrea Pomero.

I RISULTATI DEL TABELLONE FEMMINILE

Sabato 23 maggio, ore 16, semifinale 1: Cedacri Gioco PRVCESENA VS Dream Volley Pisa 1-3 (25-19, 4-25, 16-25, 18-25);

Sabato 23 maggio, ore 16, semifinale 2: I Santi Ortopedie Nola VS Diasorin Fenera Chieri 3-0 (25-10, 25-16, 25-10);

Sabato 23 maggio, finale 3°-4° posto: Cedacri Gioco PRVCESENA VS Diasorin Fenera Chieri 3-0 (25-12, 25-15, 25-18).

Domenica 24 maggio, ore 9.30, finale 1°-2° posto: I Santi Ortopedie Nola VS Dream Volley Pisa.

L'albo d'oro femminile

2017 (Pesaro): 1° Dream Volley Pisa, 2° Nola Città dei Gigli, 3° Asd Rotonda Volley-Punta allo Zero Parma

2018 (Pisa): 1° Dream Volley Pisa, 2° Besana Nola Città dei Gigli, 3° Punta Allo Zero Parma

2019 (Modena): 1° Dream Volley Pisa, 2° Cedacri Gioco Parma, 3° Besana Nola Città dei Gigli

2020 Edizione non disputata

2021 (Tirrenia - PI): 1° Dream Volley Pisa, 2° Cedacri Sitting Volley Giocoparma, 3° Sport Academy 360 Roma

2022 (Cesenatico - FC): 1° Dream Volley Pisa, 2° Cedacri Sitting Volley Giocoparma, 3° Volley Club Cesena

2023 (Parma): 1° Dream Volley Pisa, 2° Cedacri Sitting Volley Giocoparma, 3° L’Abbondanza del Pane Nola

2024 (Parma): 1° GiocoParma, 2° Dream Volley Pisa, 3° Nola Città dei Gigli

2025 (Pomigliano d’Arco) 1° GiocoParma, 2° Dream Volley Pisa, 3° Nola Città dei Gigli