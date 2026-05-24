REGGIO EMILIA - I Dream Team Pisa torna sul tetto d'Italia conquistando lo scudetto femminile di sitting volley, un titolo che mancava loro da tre anni. Nella finale di oggi la formazione toscana ha battuto, dopo lunga lotta, al tie break 3-2 (25-14, 19-25, 23-25, 25-20, 15-11). Una prestazione convincente che ha permesso a Cirelli e compagne di tornare a vincere di riportare dopo due stagioni consecutive chiuse al secondo posto alle spalle di Parma.

Presenti alla due giorni di gare a Reggio Emilia Massimo Sala, Vicepresidente della Federazione Italiana Pallavolo, il Direttore Tecnico delle squadre nazionali di sitting volley e commissario tecnico della Nazionale femminile, Pasquale D’Aniello e il commissario tecnico della Nazionale maschile, Marcello Marchesi, che hanno seguito da vicino le semifinali della manifestazione.

Nel primo set è il Pisa a prendere subito in mano il gioco, imponendo ritmo e intensità fin dalle prime battute. Dopo l’iniziale 5-3, le toscane allungano progressivamente sul 7-3 e 9-3 grazie al turno in battuta di Bellandi e a un efficace lavoro di squadra in tutte le fasi di gioco. Il vantaggio cresce ancora sul 13-3 prima e sul 14-6 poi, fino al definitivo controllo del parziale sul 19-10 e 22-11. Il set si chiude sul 25-13, con l’ultimo punto firmato ancora da Bellandi.

Nel secondo set arriva la reazione del Nola, protagonista di un parziale molto equilibrato nella prima metà. Dopo il 4-4 iniziale, il Pisa prova più volte ad allungare passando avanti sul 6-5, fino al tentativo di fuga del 14-10. Le campane però ricuciono lo strappo sul 14-14 e cambiano l’inerzia del set, trovando continuità in attacco e maggiore efficacia nei momenti decisivi. Il Nola prende così margine sul 18-16 e 21-18, chiudendo poi il parziale 25-19 e riportando la sfida in equilibrio.

Il terzo set si sviluppa all’insegna dell’equilibrio. Il Pisa parte meglio portandosi avanti sul 3-0 e poi sul 5-3, ma il Nola riesce a ribaltare l’inerzia trovando il vantaggio sul 12-11 e mantenendolo fino al 17-15. Le toscane però non mollano e agganciano nuovamente la parità sul 18-18 grazie a un ace di Cirelli. Nel finale punto a punto si arriva sul 22-22 e poi sul 23-23, prima dell’allungo decisivo del Nola, che chiude il set 25-23 con l’ace finale di Toscano.

Nel quarto set il Pisa ritrova compattezza e lucidità nei momenti chiave. Dopo un avvio caratterizzato dal botta e risposta tra le due squadre, le toscane mettono il muso avanti sul 6-4. Il Nola prova a reagire e si porta sul 13-9, ma il Pisa risponde immediatamente con un parziale che ribalta nuovamente il set fino al 15-10 e al 17-13. Le campane tentano di rientrare sul 16-18, ma la formazione toscana mantiene il controllo nel finale allungando sul 21-18 e 23-18. Il match si chiude sul 25-20, con l’ultimo punto firmato da Ceccatelli.

Nel quinto ed ultimo set, dopo un avvio in favore del Nola (3-1, 6-5, 10-8), il Pisa mette la freccia e con autorità si porta avanti 12-10 poi di chiudere il set e la gara 15-11.

L’organizzazione della tappa in Emilia Romagna è resa possibile grazie al sostegno della Regione Emilia Romagna, che con il progetto Sport Valley, da anni sostiene le attività federali e anche grazie al Comune di Reggio Emilia e alla sua Fondazione per lo Sport.

Il roster Campione d’Italia

Dream Volley Pisa: Giulia Bellandi, Michela Masini, Anna Maria Kinsky Dal Borgo, Federica Manca, Silvia Giuseppina Macchiarulo, Raffaela Battaglia, Eva Ceccatelli, Olga Mastroianni, Sara Cirelli, Flavia Barigelli, Giulia Aringhieri, Elisa Spediacci, Giulia Benotto, Carla Ninu. All. Eva Ceccatelli.

I risultati del tabellone femminile

Sabato 23 maggio, ore 16, semifinale 1: Cedacri Gioco PRVCESENA VS Dream Volley Pisa 1-3 (25-19, 4-25, 16-25, 18-25);

Sabato 23 maggio, ore 16, semifinale 2: I Santi Ortopedie Nola VS Diasorin Fenera Chieri 3-0 (25-10, 25-16, 25-10);

Sabato 23 maggio, finale 3°-4° posto: Cedacri Gioco PRVCESENA VS Diasorin Fenera Chieri 3-0 (25-12, 25-15, 25-18).

Domenica 24 maggio, ore 9.30, finale 1°-2° posto: I Santi Ortopedie Nola VS Dream Volley Pisa 2-3 (14-25, 25-19, 25-23, 20-25, 11-15)

MVP DELLA FINALE:

Sara Cirelli (Dream Volley Pisa)

IL PODIO DEL CAMPIONATO ITALIANO 2025

1. Dream Volley Pisa

2. I Santi Ortopedie Nola

3. Cedacri Gioco PRVCESENA