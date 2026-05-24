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domenica 24 maggio 2026
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Per Nola è il settimo scudetto consecutivo

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Non si smentisce la squadra che domina ormai da anni la scena del sitting maschile. Oggi a Reggio Emilia i ragazzi di Pasciari si sono imposti su Piacenza con un netto 3-0 (25-14, 25-13, 25-17)
5 min
TagsI Santi OrtopedieGas SalesSitting Volley

REGGIO EMILIA- Il dominio assoluto de I Santi Ortopedie Nola nel sitting volley italiano prosegue. Oggi i ragazzi di Guido Pasciari hanno conquistato a Reggio Emilia il settimo titolo italiano consecutivo superando in finale, con il punteggio si 3-0 (25-14, 25-13, 25-17) la Gas Sales Piacenza.

In un clima di grande intensità agonistica, i campani offrono una prestazione di alto livello, fatta di continuità, solidità e grande lucidità nei momenti chiave della gara. Piacenza prova a restare in partita, ma deve arrendersi alla maggiore esperienza e alla qualità di Nola, che si impone e ribadisce il proprio dominio nel panorama italiano della disciplina.

Presenti alla due giorni di gare a Reggio Emilia Massimo Sala, Vicepresidente della Federazione Italiana Pallavolo, il Direttore Tecnico delle squadre nazionali di sitting volley e commissario tecnico della Nazionale femminile, Pasquale D’Aniello e il commissario tecnico della Nazionale maschile, Marcello Marchesi, che hanno seguito da vicino le semifinali della manifestazione.
Nel primo set è Nola a partire con maggiore decisione, ma è il Piacenza a provare inizialmente a prendere ritmo e a restare agganciato nel punteggio (1-3, 3-5). I campani però alzano progressivamente l’intensità e, punto dopo punto, ribaltano l’inerzia del set (9-6). Il vantaggio cresce con il passare degli scambi (10-8, 16-9), con Nola che prende il controllo del gioco e non concede più spazi agli avversari. Nel finale la squadra allenata da Guido Pasciari amministra senza difficoltà e chiude il parziale in maniera netta sul 25-14, portandosi avanti nel match.

Nel secondo set è ancora Nola a imporre immediatamente il proprio ritmo, partendo forte e prendendo subito margine (5-1). Il Piacenza fatica a trovare continuità e subisce l’alta intensità dei campani, che continuano a spingere sia in attacco che al servizio, allungando in modo deciso (10-2). La squadra emiliana prova a reagire e a costruire qualche soluzione più efficace, ma Nola resta saldamente in controllo e mantiene il vantaggio senza mai dare l’impressione di perdere la gestione del parziale (16-9, 23-13). Nel finale i campani amministrano con lucidità e chiudono senza difficoltà sul 25-13, portandosi avanti 2-0 nel computo set.

Nel terzo set Nola parte ancora una volta con grande determinazione, indirizzando subito il parziale con un avvio convincente (3-0, 6-1). Il Piacenza prova a rimanere agganciato alla partita, ma i campani continuano a spingere con intensità e precisione, allungando progressivamente fino al 14-4. La squadra di Pasciari gestisce con maturità ogni fase del gioco, mantenendo alta la pressione e impedendo agli emiliani di costruire una reale rimonta (22-11). Nel finale Nola amministra il largo vantaggio e chiude il parziale sul 25-17, conquistando il set, il match e l’ennesimo titolo italiano con un netto 3-0.

L’organizzazione della tappa in Emilia Romagna è resa possibile grazie al sostegno della Regione Emilia Romagna, che con il progetto Sport Valley, da anni sostiene le attività federali e anche grazie al Comune di Reggio Emilia e alla sua Fondazione per lo Sport.

Il roster Campione d’Italia

I Santi Ortopedie: Francesco Meo, Vittorio Pasciari, Sergio Ignoto, Alfredo Diana, Guido Pasciari, Victor Palazzolo, Giuseppe Mautone, Robert Kertesz, Andrea Santaniello, Giancarlo Quinto, Davide Nadai, Salvatore Striano, Paolo Mangiacapra. All. Guido Pasciari. 

I RISULTATI DEL TABELLONE MASCHILE

Sabato 23 maggio, ore 18, semifinale 1: I Santi Ortopedie VS ASD Fiano Romano 3-0 (25-17, 25-17, 25-20);

Sabato 23 maggio, ore 18, semifinale 2: SDP Fermana VS GAS Sales Blue Energy SV 2-3 (25-21, 19-25, 25-23, 20-25, 10-15);

Sabato 23 maggio, finale 3-4 º posto: ASD Fiano Romano VS SDP Fermana 0-3 (21-25, 29-31, 21-25).

Domenica 24 maggio, ore 11, finale 1-2 º posto: I Santi Ortopedie VS GAS Sales Blue Energy SV 3-0 (25-14, 25-13, 25-17).

Mvp della finale:

Victor Palazzolo (I Santi Ortopedie)

Il podio del Campionato Italiano 2026

1.  I Santi Ortopedie

2. GAS Sales Blue Energy SV

3. SDP Fermana

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