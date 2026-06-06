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D’Aniello ha convocato 11 atlete per Assen

D’Aniello ha convocato 11 atlete per Assen

La selezione femminile prosegue il percorso di avvicinamento al Mondiale in programma a luglio in Cina partecipando alla manifestazione in programma nei Paesi Bassi. Un appuntamento utile per testare condizione e meccanismi di gioco contro avversarie di livello internazionale.
1 min
TagsD'AnielloSITTING VOLLEY FEMMINILE
ASSEN (OLANDA)- Torna in campo la Nazionale femminile di sitting volley tper un importante appuntamento internazionale che sarà tappa verso i prossimi Mondiali, in programma dal 10 al 17 luglio a Hangzhou (Cina). Su indicazione del Direttore Tecnico e allenatore Pasquale D’Aniello, 11 azzurre sono state convocate per partecipare al torneo internazionale in programma ad Assen, nei Paesi Bassi, dal 19 al 21 giugno. 

Le 11 convocate-

Flavia Barigelli (Astrolabio 2000); Raffaela Battaglia (Villese Volley Villa San Giovanni); Giulia Bellandi (Dream Volley Pisa SSD a RL); Silvia Biasi (GIS Volley Sacile ASD); Eva Ceccatelli (Dream Volley Pisa SSD a RL); Anna Ceccon (Giocoparma A.S.D.); Sara Cirelli (Dream Volley Pisa SSD a RL); Sara Desini (Pallavolo Olbia SSDARL); Alessandra Moggio (ANCIS Villaricca); Roberta Pedrelli (Volley Club Cesena); Asia Sarzi Amadè (Energy Volley).

Lo staff azzurro

Pasquale D’Aniello (primo allenatore e direttore tecnico), Massimo Beretta (secondo allenatore), Christian Musenga (medico), Barbara Ledda (fisioterapista), Flavio Rocca (scoutman), Flavia Guidotti (preparatrice atletica) e Fabio Marsiliani (team manager).

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