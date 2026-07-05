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Marchesi ha convocato 13 azzurri al Centro Pavesi

Marchesi ha convocato 13 azzurri al Centro Pavesi

La nazionale maschile di sitting si ritroverà dal 10 al 13 luglio presso il Centro Pavesi FIPAV di Milano per uno stage di avvicinamento ai Campionati Europei di Division B, in programma a Liberec (Repubblica Ceca) dal 23 al 26 agosto
1 min
TagsSitting VolleyItaliaCentro Pavesi

MILANO-Prosegue il lavoro della Nazionale maschile di sitting volley. Su indicazione del direttore tecnico Pasquale D'Aniello e del primo allenatore Marcello Marchesi, gli azzurri si ritroveranno dal 10 al 13 luglio presso il Centro Pavesi FIPAV di Milano per uno stage di preparazione, inserito nel percorso di avvicinamento ai Campionati Europei di Division B, in programma a Liberec (Repubblica Ceca) dal 23 al 26 agosto.

I 13 convocati

Enrico Ambrosetti (Volley Club Trieste); Simone Burzacchi (Volley Club Cesena); Tommaso Cuoghi (Modena Volley Punto Zero); Roberto Dalmasso (Cuneo Volley); Davide Dalpane, Jacopo Invernizzi (Volley 2001 Garlasco); Federico Fiorini (CUS Verona); Sergio Ignoto, Giancarlo Quinto (Nola Città dei Gigli); Alessandro Issi, Stefano Orsolini (ASD Fiano Romano); Davide Nadai (GIS Volley Sacile); Marco Quinto (Nuova Vesuvio Volley).

Lo staff

Saranno presenti allo stage Marcello Marchesi (primo allenatore), Angela Galli (secondo allenatore), Alberto Maria Nicoli (scoutman), Stefano Tomarchio (preparatore atletico), Antonella Iemma (fisioterapista), Giovanni Cilia (medico) e Matteo De Robertis (team manager).

 

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