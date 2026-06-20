Ad Assen la femminile travolgente, la Maschile ko

ASSEN (OLANDA) - Percorso opposto per le nazionali di sitting volley impegnate nel prestigioso Dutch Tournament di Assen. La femminile che ha centrato soltanto vittorie. Discorso inverso per la maschile che ha perso entrambi i match in cui è stata protagonista.

TORNEO FEMMINILE

L’Italia del sitting femminile continua la sua corsa imbattuta al Dutch Tournament di Assen (Olanda), vincendo la quarta gara consecutiva. Dopo aver battuto nella giornata inaugurale Ucraina, Germania e Olanda, oggi ha chiuso 3-1 la gara contro il Canada, lottando soprattutto nel primo set e perdendo il secondo per poi chiude con ottimi parziali nel terzo e nel quarto (25-23, 18-25, 25-17, 25-14). Una bellissima vittoria contro la seconda del ranking internazionale. A referto, Cirelli con 20 punti e ben 18 muri di squadra.

Domani, un’altro match di altissimo valore contro, questa volta, la prima squadra del ranking, gli Usa. Appuntamento alle 10.30, mentre alle 14.30 le ragazze di coach Pasquale D’Aniello affronteranno la Polonia per l’ultima partita del torneo.

I tabellini

ITALIA-UCRAINA 3-2 (25-22, 24-26, 25-11, 22-25, 15-10)

ITALIA: Bellandi 9, Pedrelli 5, Ceccatelli 20, Cirelli 20, Battaglia 14, Ceccon 10, Biasi (L), Barigelli 1, Desini 2, Sarzi 4, Moggio 1. All. D’Aniello

UCRAINA: Filon 6, Panasiuk 10, Zhuk 11, Shremet 8, Lakatosh 12, Hoordchuk 14, Liashyk (L), Chuha 1, Mykytiuk 8. All. Maloivan

Durata set: 23’, 24’, 16’, 21’, 13’ Tot: 97'

Italia: a 20, 6 bs, 14 mv, 32 et

Ucraina: a 15, 6 bs, 14 mv, 33 et

ITALIA-GERMANIA 3-1 (25-12; 25-8; 16-25; 25-13)

ITALIA: Ceccon 6, Bellandi 9, Pedrelli 10, Desini 6, Cirelli 12, Battaglia 13, Biasi (L), Moggio 1, Ceccatelli 6, ne. Barigelli, Sarzi. All. D’Aniello

GERMANIA: Talabudzinow, Kiewik 14, Hofte 3, Leistner 6, Scholten 6, Schiffer 9, Dreblow 1, Wilkens, ne Mahr. All. Norman

Durata set: 17’, 15’, 20’, 17’ Tot: 69'

Italia: a 22, 7 bs, mv 7, 24 et

Germania: a 10, 9 bs, mv 9, 44 et

ITALIA-OLANDA 3-0 (25-14, 25-15, 25-9)

ITALIA: Ceccon 7, Moggio 7, Pedrelli 9, Ceccatelli 6, Cirelli 6, Battaglia 8, Biasi (L), Sarzi 6, ne. Desini, Barigelli, Bellandi. All. D’Aniello

OLANDA: Holledeer, Val Halteren 6, Duiveman 2, Broers 4, Den Haan 6, List-Talman, Dubbelink 6, Visser 1, ne. Westenberg, Raben, Doorn, All. Hongzhao

Durata set: 19’, 19’, 15’ Tot: 53'

Italia: a 10, bs 3, mv 9, et 14

Olanda: a 7, bs 6, mv 3, et 25

ITALIA - CANADA 3-1 (25-23, 18-25, 25-17, 25-14)

ITALIA: Bellandi 14, Pedrelli 9, Ceccatelli 9, Cirelli 20, Barigelli 3, Battaglia 8, Ceccon 7, Biasi (L), Moggia, ne. Desini, Sarzi. All. D'Aniello.

CANADA: Chisholm 10, Wright 11, Brown 2, Wong (L), Peters 12, Sexton, Buchberger 5, McCreesh 1, Lang 17, Coates 3, Dunn (L), ne. Neal. All. Ban.

Durata set: 23', 21', 22', 20' Tot: 86'

Italia: 11 a, 8 bs, 18 mv, 27 et

Canada: 14 a, 12 bs, 11 mv, 19 et

IL CALENDARIO TORNEO FEMMINILE

Girone unico: Stati Uniti, Polonia, Ucraina, Germania, Paesi Bassi, Italia, Canada.

Venerdì 19 giugno

Ucraina - Italia 2-3 (22-25; 26-24; 11-25; 25-22; 10-15)

Italia - Germania 3-1 (25-12; 25-8; 16-25; 25-13)

Italia-Paesi Bassi 3-0 (25-14, 25-15, 25-9)

Sabato 20 giugno

Italia - Canada 3-1 (25-23, 18-25, 25-17, 25-14)

Domenica 21 giugno

Ore 10.30: Stati Uniti - Italia

Ore 14.30: Italia - Polonia

TORNEO MASCHILE

L’Italia maschile del sitting volley maschile tiene bene il campo contro gli Usa (sesta squadra del ranking mondiale) nella seconda gara di giornata al Dutch Tournament di Assen (Olanda), chiudendo il primo set ai vantaggi e il secondo sul filo del rasoio (24-26, 23-25, 17-25 i parziali della partita). Nel match che ha inaugurato sabato 20 giugno, invece, gli azzurri hanno ceduto il passo alla Polonia, perdendo 3-0 (15-25, 15-25, 17-25). In doppia cifra, per gli est-europei, Grell con 14 punti.

Domani, domenica 21 giugno, le fasi finali:

12:30 Italia-Estonia

16:30 Italia-Olanda

La rappresentativa maschile guidata da coach Marcello Marchesi parteciperà agli Europei B a Liberec (Repubblica Ceca) a calendario dal 23 al 26 agosto.

I Tabellini

ITALIA - POLONIA 0-3 (15-25, 15-25, 17-25)

ITALIA: Orsolini 1, Fiorini, Issi 2, Burzacchi 1, Dalmasso 7, Nadai 6, Ignoto 4, Invernizzi 3, Mangiacapra (L), Dalpane 2, ne. Cuoghi. All. Marchesi

POLONIA: Labocha 5, Siciński 5, Kołodziej 4, Polak 9, Grell 14, Wojtowicz 8, Wydera (L), Gaca 2, Tołko, Dąbrowski, Libich (L), ne. Gąsior, Szewczyk, Cegiełka, Pawel Truszkowski, Tomczak. All. Wozny.

Durata set: 19', 20', 25' Tot: 64’

Italia: 1 a, 11 bs, 5 mv, 35 et

Polonia: 7 a, 9 bs, 4 mv, 22 et

ITALIA - USA 0-3 (24-26, 23-25, 17-25)

ITALIA: Ignoto 3, Orsolini 7, Fiorini 3, Burzacchi 4, Dalmasso 3, Nadai 4, Mangiacapra (L), Issi, Dalpane 4, ne. Cuoghi, Invernizzi. All.Marchesi

USA: Stuck 6, Onusko 3, Reagan 5, Green 3, Aman 1, Duda 6, Pinto 3, Ricks (L), Dadgostar (L), Wilson 5, Marinko 2, Suroweic 3, ne. Gaupp, Benesh, Young, Swearingen, Kremer, Seilkop, Smith, Upp, Rivadeneira, Parks, Curtis, Gornik, Lemaster, Klueber, Khachadurian. All. Walker.

Durata set: 27', 25', 26' Tot: 78’

Italia: 7 a, 14 bs, 3 mv, 43 et

USA: 4 a, 6 bs, 6 mv, 43 et

CALENDARIO TORNEO MASCHILE

Venerdì 19 giugno

Italia - Canada 0-3 (11-25, 19-25, 27-29)

Germania-Italia 0-3 (12-25 16-25 13-25)

Sabato 20 giugno

Italia- Polonia 0-3 (15-25, 15-25, 17-25)

Stati Uniti - Italia 3-0 (24-26, 23-25, 17-25)

Domenica 21 giugno

Ore 8.30 - Paesi Bassi - Italia