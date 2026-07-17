Mondiali Femminili: l'Italia chiude al quinto posto

HANGZHOU (CINA)-L’Italia chiude al 5° posto i Mondiali di Hangzhou di sitting volley femminile, eguagliando Sarajevo 2022 (a Rotterdam, in Olanda, nel 2018 fu quarto posto). Lo fa battendo 3-1 (26-24, 24-26, 25-19, 25-21) l’Ucraina nella finale per il 5° / 6° posto, una gara sicuramente di alto livello, con azioni prolungate e forti attacchi. Top scorer di giornata un’incontenibile Zhuk con 33 punti con quasi il 60%. Quattro atlete in doppia cifra, invece, per le azzurre: Pedrelli, Ceccatelli, Cirelli e Battaglia. Un quinto posto consapevole, della strada percorsa, e del fatto che solo le finaliste hanno battuto le azzurre campionesse d’Europa in questo Mondiale cinese.