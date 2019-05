Rychlicki è il nuovo opposto di Civitanova

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)- Kamil Rychlicki è un nuovo giocatore della Cucine Lube Civitanova. A soli quattro giorni dalla conquista della Champions League, il Club biancorosso pensa già al futuro mettendo sotto contratto biennale (con opzione a favore della società per il terzo) l’opposto lussemburghese classe 1996 per 204 cm di altezza, nella scorsa stagione in campo nel campionato italiano di SuperLega con la maglia della Consar Ravenna. Al suo primo anno in Italia, Rychlicki ha fatto già registrare grandi prestazioni con il quinto posto assoluto nella classifica dei punti realizzati in Regular Season, 494 in 25 gare con una media di 5,20 punti per set. Prima dell’arrivo in SuperLega, per lui (cresciuto nella formazione lussemburghese dello Strassen) due anni di esperienza nel campionato belga con un top team come il Maaseik.

LE DICHIARAZIONI-

Kamil Rychlicki- « In questo momento posso solo dire che sono felicissimo ma soprattutto che sono davvero orgoglioso di entrare a far parte di un grandissimo Club come la Cucine Lube Civitanova. Ringrazio la società per aver riposto tanta fiducia in me e spero di ripagare dirigenti e tifosi dando il massimo in ogni occasione, per vivere insieme momenti felici e festeggiare qualcosa di importante ».

Fabio Giulianelli (Patron Cucine Lube Civitanova)- « Questa scelta è una certezza per il presente, ma anche una forza per mettere basi solide per il progetto futuro ».

Giuseppe Cormio (DS Cucine Lube Civitanova)- « Me l’aveva promesso quando aveva appena 18 anni, con un anno di ritardo mantiene la promessa e viene a giocare nella mia squadra Sono molto felice dell’arrivo di un ragazzo così giovane ma così forte ».