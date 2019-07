Ecco i roster ufficiali di SuperLega

SALSOMAGGIORE (PARMA)- Stop alle trattative di mercato nella SuperLega Credem Banca. L’ufficio Tesseramento, operativo nei tre giorni di Volley Mercato al Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme (PR), ha chiuso i battenti alle 17.00 di oggi per le squadre della massima serie. E’ stata una estate ancora una volta ricca di scambi, conferme e trasferimenti, sia a livello di giocatori sia a livello di allenatori. Lorenzo Bernardi ha lasciato Perugia sostituito da Vital Heynen, Andrea Giani è approdato a Modena, Radostin Stoytchev si è accasato a Verona, e Roberto Piazza è ritornato in Italia, alla guida della Allianz Milano. Non da meno sono stati i movimenti dei giocatori, dopo il già da tempo annunciato ritorno di Matt Anderson a Modena, è arrivato l’ingaggio da parte di Monza dell’MVP dello scorso Mondiale Bartosz Kurek, il ritorno in Italia di Nemanja Petric, che giocherà a Milano, il passaggio da Modena a Civitanova di Simone Anzani, Enrico Cester che approda a Verona e Gabriele Nelli che passa a Piacenza, assieme a molti altri movimenti che hanno caratterizzato la finestra di mercato fino al momento della chiusura dei tesseramenti.

Questi i Roster delle squadre di Credem Banca Superlega 2019/2020:

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Anzani (C), Balaso (L) Bieniek (C), D’Hulst (P) Diamantini (C), Ghafour (S), Juantorena (S), Kovar (S), Leal (S), Marchisio (L), Massari (S), Mossa de Rezende (P), Rychlicki (S), Simon (C). All. De Giorgi

TOP VOLLEY LATINA: Cavaccini (L), Elia (C), Karlitzek (S), Onwuelo (S), Palacios (S), Patry (S), Peslac (P), Rondoni (L), Rossato (S), Rossi (C), Sottile (P), Szwarc (C), Van Garderen (S). ALL Tubertini

ALLIANZ MILANO: Abdel-Aziz (S), Alletti (C), Basic (S), Clevenot (S), Gironi (S), Hoffer (L), Izzo (P), Kozamernik (C), Pesaresi (L), Petric (S), Piano (C), Sbertoli (P), Weber (S). ALL. Piazza

LEO SHOES MODENA: Anderson (S), Bednorz (S), Bossi (C), Christenson (P), Estrada Mazorra (S), Holt (C), Iannelli (L), Kaliberda (S), Mazzone D. (C), Pinali G. (S), Rossini (L), Salsi N. (P), Zaytsev (S), Truocchio (C), Sanguinetti (C). ALL Giani

VERO VOLLEY MONZA: Beretta (S), Calligaro (P), Capelli (S), Dimitrov (C), Dzavoronok (S), Federici (L), Galassi (C), Goi (L), Kurek (S), Louati (S), Orduna (P), Sedlacek (S), Yosifov (C). ALL. Soli

KIOENE PADOVA: Barnes (S), Bassanello (L), Bottolo (S), Canella (C), Casaro (S), Cottarelli (P), Danani La Fuente (L), Fusaro (C), Hernandez Ramos (S), Ishikawa (S), Polo (C), Randazzo (S), Travica (P), Volpato (C). ALL. Baldovin

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Atanasijevic (S), Colaci (L), De Cecco (P), Hoogedoorn (S), Lanza (S), Leon Venero (S), Piccinelli (L), Plotnytskyi (S), Podrascanin (C), Ricci (C), Russo (C), Taht (S), Zhukouski (P). ALL. Heynen

GAS SALES PIACENZA: Berger (S), Botto (S), Cavanna (P), Copelli (C), Fanuli (L), Fei (S), Kooy (S), Yudin (S), Krsmanovic (C), Nelli (S), Paris (P), Scanferla (L), Stankovic (C), Tondo (S). ALL. Gardini

CONSAR RAVENNA: Batak (P), Bortolozzo (C), Cavuto (S), Cortesia (C), Grozdanov A. (C), Kovacic (L), Lavia (S), Marchini (L), Recine (S), Saitta (P), Stefani (S), Ter Horst (S), Vernon-Evans (S). ALL. Bonitta

GLOBO BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SORA: Alfieri (P), Caneschi (C), De Barros Ferreira (S), Fey (S), Grozdanov B. (S), Mauti (L), Miskevich (S), Radke (P), Scopelliti (C), Sorgente (L), Battaglia (S), Farina (S). All. Colucci

ITAS TRENTINO: Candellaro (C), Cebulj (S), Codarin (C), Daldello (L), De Angelis (L), Djuric (S), Giannelli (P), Grebennikov (FRA), Kovacevic (S), Lisinac (C), Russell (S), Sosa Sierra (S), Vettori (S). ALL. Lorenzetti

CALZEDONIA VERONA: Asparuhov (S), Birarelli (C), Bonami (L), Boyer (S), Cester (C), Chavers (S), Franciskovic (P), Jaeschke (S), Kluth (S), Marretta (S), Solé (C), Spirito (P), Zanotti (C). ALL Stoytchev

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Baranowicz (P), Carle (S), Chinenyeze (C), De Falco (S), Drame Neto (S), Hirsch (S), Marsili (P), Mengozzi (C), Ngapeth S. (S), Pierotti(S), Rizzo (L), Sardanelli (L), Vitelli (C). ALL. Chichello