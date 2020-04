Marko Podrascanin lascia Perugia: firmerà per Trento

PERUGIA – In un momento difficile per il mondo della pallavolo e dello sport italiano continuano le rescissioni di alcuni dei protagonisti del nostro campionato. E’ di queste ore l’addio, comunicato sul profilo Instagram, di Marko Podrascanin alla Sir Safety Perugia. Il centrale serbo, dopo quattro anni di grandi soddisfazioni, ha deciso di lasciare il club umbro con il quale ha vinto molto uno Scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppe. Il forte centrale dovrebbe a breve firmare per Trento.