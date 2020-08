Denis Francia, nuovo vice presidente della Top Volley

CISTERNA DI LATINA (LATINA)- «Concretezza, visione a lungo termine e un’occhio sempre fisso sulle vecchie tradizioni ma con un approccio tecnologico e innovativo» Denis Francia, sarà il nuovo vice presidente della Top Volley Cisterna e riassume così i punti fermi del suo modo di lavorare, lo stesso modo di fare virtuoso che trasporterà nel Club più importante della pallavolo laziale che si avvia verso settembre con gli impegni della Del Monte Coppa Italia e del campionato di Superlega Credem Banca. La sua famiglia è legata da molti anni alla Top Volley, tanto che il marchio Francia Latticini è da sempre sulla maglia da gioco della squadra, ma nel corso degli ultimi anni Denis ha iniziato a seguire sempre con maggiore regolarità le partite da bordo campo.

«Mi piace molto questo ambiente, mi sono appassionato sempre di più e ormai sono alcuni anni che nessuno può schiodarmi dal mio posto a bordo campo, impegni di lavoro permettendo - spiega il neo vice presidente - oggi il nostro è un gruppo internazionale che vanta moderni impianti di produzione e una capacità di distribuzione mondiale con prodotti che sono presenti nella maggior parte dei paesi dell’Unione europea, in nord America, negli stati del Golfo Persico, in Giappone, Singapore e Thailandia. Proprio questo orientamento internazionale lo vedo anche nella Top Volley, una società in cui giocano atleti di livello internazionale, molti dei quali saranno protagonisti alle prossime Olimpiadi giapponesi: proprio questo respiro internazionale, ma con i piedi ben saldi sul territorio, può essere un valore aggiunto importante, un punto per programmare e fissare degli obiettivi importanti. Proprio il lavoro di gruppo che viene fatto in una squadra di così alto livello lo ritrovo nella mia Azienda dove ogni reparto ricerca l’eccellenza in un’ottica aggregata in cui a prevalere è sempre la qualità e la capacità di soddisfare le esigenze di chi ci apprezza ormai dagli anni Cinquanta del secolo scorso».

Il nuovo vice presidente è stato accolto nel Club con l’obiettivo di alzare ancora il livello.

«Diamo il benvenuto nel nostro Club a Denis Francia che rappresenta una famiglia importantissima del nostro territorio che, a livello imprenditoriale, ha dimostrato di avere elevate capacità e che potrà trasferire nella Top Volley Cisterna questa sua professionalità ed esperienza, questo potrà essere un notevole supporto per noi e per il nostro progetto a breve e a lungo termine - ha aggiunto Massimiliano Marini, il presidente onorario - la pallavolo è uno sport molto bello, adatto alle famiglie, c’è un pubblico sano e un ambiente che mi piace parecchio, anche per questi motivi mi sono appassionato».

La squadra di sta allenando agli ordini di coach Lorenzo Tubertini e del suo staff, gli allenamenti continuano nel rispetto delle direttive e il morale del gruppo è molto alto. Alla conferenza stampa hanno preso parte anche Sabbi, Sottile, Cavuto e Randazzo, con loro coach Tubertini, il secondo allenatore Cocconi e il terzo Tommasino.

«La nostra squadra è l’espressione di tutto il nostro territorio, ma non solo della città, proprio di tutta la regione Lazio, questo è molto importante per noi e ci teniamo ad avere questo ruolo - aggiunge Gianrio Falivene - Dove possiamo arrivare? Meglio non fare proclami, sarà il campo a parlare. Di sicuro saremo competitivi e puntando ai play-off o magari a una qualificazione europea, ma questo lo vedremo nel corso della stagione. Coppa Italia? Mi piace molto questa formula, sono sempre orientato al cambiamento».